Az első percekben az azeri csapat sorra vezette a veszélyes akciókat, majd a 7. percben Abdellah Zoubir gólt szerzett. A kapott gól felébresztette a házigazdákat, azonban Shahrudin Mahammadaliyev megakadályozta a gyors egyenlítést. Bár az FTC hátrányban fölényben játszott, Dibusz Dénes nagy védése jelezte, a rivális továbbra is képes veszélyes helyzetet kialakítani. A játékrész második felében hazai részről Adama Traoré és Tokmac Nguen is hibázott a befejezésnél, viszont a magyar hálóőrnek is újabb bravúrt kellett bemutatnia Ibrahima Wadji lehetőségénél. Szünet előtt a Ferencváros nagy nyomást gyakorolt az azeri kapura, ám Dibusz két hatalmas bravúrral mentette meg együttesét a góltól.

A folytatásban is sokat bizonytalankodott a 33-szoros magyar bajnok védelme, ugyanis eladott labdákkal hozta magát nehéz helyzetbe. Az 54. percben a Qarabag növelte előnyét, azonban a játék lüktető maradt, a vendégek veszélyesebbek maradtak, ezt pedig Wadji keresztlécen csattanó fejese is jelezte. A hazai együttes görcsösen próbálkozott, viszont nem tudott olyan komoly lehetőségeket kialakítani, mint az első félidőben, így Sztanyiszlav Csercseszov csapatának esélye sem volt a kétgólos hátrány ledolgozására, sőt, Wadji a második találatával a 78. percben eldöntötte a továbbjutás kérdését. A hajrában a zöld-fehér mezeseknek legalább a becsületgól összejött, nem is érdemtelenül, de erejükből többre már nem futotta.

Eredmény, BL-selejtező, 3. kör, visszavágó: Ferencváros–Qarabag (azeri) 1–3 (gólszerzők: Traoré 86., illetve Zoubir 7., Wadji 54., 78.) – összesítésben: 2–4.