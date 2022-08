A spanyol Parrizas Diaz elleni győzelme utáni sajtótájékoztatón elárulta, hamarosan felhagy a tenisszel, bár nincs határozott dátum a fejében, és nem akarja használni a „nyugdíjazás” szót. „Azért vagyok itt, hogy elmondjam, a tenisztől eltávolodva, számomra más fontos feladat felé fordulok” – mondta a 40 esztendős klasszis. Williams indokai közt szerepel, hogy több időt töltene családjával. Nem titkolta, szeretnének még egy gyermeket, utána viszont már nem akar visszatérni.

Elárulta, továbbra is reménykedik abban, hogy még ebben a hónapban játszhat az amerikai nyílt teniszbajnokságon, ennek érdekében a jövő heti Western & Sou­thern Openen is indul Cin­cinnatiben. „Nem tudom, készen állok vagy sem New Yorkban a győzelemre, de megpróbálom. A felvezető versenyek addig is szórakoztatóak lesznek” – mondta.

Serena 2017-ben Ausztráliában ünnepelte utolsó Grand Slam-győzelmét. Tavaly ugyan Wimbledonra felkészült, de az első mérkőzésén megcsúszott és comb­izomszakadást szenvedett. „Sokan fantáziáltak arról, hogy győzök Wimbledonban, aztán New Yorkban, és akkor a 24 Grand Slam-diadallal visszavonult Margaret Court elé kerülök az örökranglistán. Én viszont várhatóan nem díjátadón fogok elköszönni” – tette hozzá.

Serena Williams 1995-ben állt profinak, a 23 GS-serlegét is beleszámítva, 73 tornán diadalmaskodott, 2002-től kezdődően 319 héten át vezette a világranglistát, ötszörös WTA-világbajnok. A még szintén aktív nővérével 14 GS-tornát nyertek párosban, vegyes párosban még két Grand Slam-győzelmet ünnepelhetett, és eddig 94,5 millió dollárt keresett.