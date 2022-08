Javuló sarokszámok

Csökkent a beutalásra szoruló fertőzöttek száma is, kedden 3989 személyt kezeltek kórházban COVID-19-cel, 88-cal kevesebbet, mint előző nap. Intenzív terápiás ellátásra 302 beteg szorult, közülük 261-en oltatlanok. A jelzett napon 26 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés, mindannyian más betegségekben is szenvedtek, tízen be voltak oltva COVID-19 ellen.