Jazztábor segélykoncerttel

Mintegy harmincöt résztvevője van a tábornak, akik között 11 évestől 55 évesig minden korosztály megtalálható. A legtöbben a művészeti líceum diákjai, de van, aki autodidakta, és olyan is van, aki a budapesti Bartók Béla Konzervatóriumba jár. A legtöbben sepsiszentgyörgyiek, de többen érkeztek Marosvásárhelyről, Kolozsvárról, Budapestről is – mondta Lázár-Prezsmer Endre.

Az előző évekhez hasonlóan Márkus Tibor a tábor művészeti vezetője, aki zongorát és jazzelméletet, jazztörténetet is tanít. A gitárosokat Juhász Gábor oktatja, a basszusgitárosokat Gyányi Marcell, a fúvósokat Tóth Viktor, aki motivációs workshopokat is tart a zenészeknek. A dobtanár Jeszenszky György, a hegedűtanár Antal Tibor, aki idén első alkalommal vesz részt a táborban, és jazzhegedűt tanít az érdeklődőknek. Énektanárok: Kovács Linda, aki már visszatérő vendég, és Pocsai Kriszta, aki első alkalommal van itt, miután már több éve próbálja „elcsalni” ide Lázár-Prezsmer Endre.

Délelőtt egyéni és kiscsoportos foglalkozások vannak, illetve Tóth Viktor workshopjai, amelyek motivációs tréningekként is működnek, és nagyon sok fontos ismeretet közvetítenek. Délutánonként Márkus Tibor jazzelméleti, jazztörténeti, hallásfejlesztési elő­adás-sorozata zajlik, utána pedig négy zenekarba osztva próbálnak a diákok, gyakorolják azokat a dalokat, amelyeket majd előadnak a zárókoncerten.

A zárókoncertet vasárnap 17 órától tartják az Andrei Mureșanu Színházban. A már bevett szokáshoz hűen, a tanárok is fellépnek a szentgyörgyi közönség előtt, mely koncert ma 20 órától lesz ugyanott. Lázár-Prezs­mer Endre hangsúlyozta, hogy ez segélykoncert, a bevételt Kelemen Pityu gyógykezelésére ajánlják fel a neves magyarországi művészek. A belépésnél 20 lejt vagy ennél nagyobb, bármekkora összeget lehet adományozni. A koncerteken kívül a hét minden napján 21 és 24 óra között jam-session, szabad zenélés zajlik a Teinben, ahol a tábor diákjai közönség előtt is kipróbálhatják mindazt, amit napközben a táborban tanultak.

A már jól bevált gyakorlat szerint működik tehát az idei tábor is, csupán annyiban különbözik a korábbiaktól, hogy idén három különleges, egyalkalmas workshopra is sor kerül(t). Ezekből kettő Tóth Viktor szaxofonos óráin zajlott. Az elsőt Mészáros Zsófia tartotta, aki klasszikus zenét játszik szaxofonon, így tehát egy különleges szaxofonpárbeszédet hallhattak az érdeklődők, és arról tanultak, hogy mi a különbség a klasszikus és jazzszaxofon-játék között. Egy másik workshop az éppen itt nyaraló amerikai, de jelenleg Párizsban élő jazzhegedűs, Mario Forte vezetésével zajlott, aki egy sound painting (hangfestés) kísérletbe vonta be a tábor résztvevőit: bizonyos egyezményes jelek alapján, énekelve, tapsolva, „dobogtatva” hoztak létre zenét a diákok, és mindenki nagyon élvezte a játékot. A harmadik workshop vezetője Dresch Mihály szaxofonos, akit többször is hallhatott már élőben a szentgyörgyi közönség, és aki ezúttal is fellép a tanárok koncertjén.