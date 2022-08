A TENGER ÖTÖDIK ÁLDOZATA. Tegnap megtalálták a kedd este Costineşti-nél a tengerben eltűnt két fiatal egyikének a holttestét. A 21 éves Vaslui megyei férfi testére a parton kihelyezett hullámtörők között bukkantak rá. A másik fiatalt továbbra is keresik. Hétfő óta ez már az ötödik haláleset volt a román tengerparton.

Hétfőn Saturn üdülőhelyen veszett tengerbe egy 23 éves férfi, majd nem sokkal később Eforie Nordon egy 28 éves férfi és a segítségére siető 48 éves vízimentő is megfulladt. Kedden szintén Costineşti-en halt meg egy 25 éves fiatal, aki a vörös zászlókat szintén figyelmen kívül hagyva, csak azért is úszni akart egyet. A Fekete-tenger román partszakaszán egész héten vörös zászlók figyelmeztettek, hogy az erős szél és a veszélyes hullámok miatt tilos a tengerbe menni – ez egyébként az elkövetkező napokban is biztosan így marad a meteorológiai előrejelzések szerint –, ám a turisták fütyülnek a figyelmeztetésekre, a vízimentők pedig nem győzik kimenteni a felelőtlen fürdőzőket. (Főtér)

SZÁZ MIGRÁNS EGY NAP ALATT. Két teherautóban összesen több mint száz illegális bevándorlóra bukkantak szerdán a határrendészek a nagylaki autópálya-átkelőnél. Egy Romániából Olaszországba tartó, ajtókat és ablakokat szállító kamion rakterében 75 külföldi állampolgárra bukkantak, később ugyanennél az átkelőnél jelentkezett kilépésre egy török állampolgár vezette teherautó, amely autóalkatrészeket szállított Németországba. A jármű átvizsgálásakor 28 ille­gális bevándorlóra bukkantak a határrendészek. Az összesen 103 migráns bangladesi, indiai és pakisztáni állampolgár, és a schengeni térség valamely országába akartak eljutni. (Agerpres)

ROMÁNIA IS SEGÍT. A Nicolae Ciucă kormányfő által összehívott Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) tegnapi döntése értelmében Románia szárazföldi tűzoltóegységeket küld Franciaországba. Az országos katasztrófavédelmi főfelügyelőség alkalmazásában álló hét tiszt, hetven altiszt, valamint 17 jármű fog segíteni a heves erdőtüzek eloltásában – jelentette be a katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetője, Raed Arafat. Más tagországok – köztük Görögország, amely szintén erdőtüzekkel küzd – repülőkkel és helikopterekkel járulnak hozzá az oltáshoz, így Románia szárazföldi erőkkel támogatja a munkálatokat – magyarázta Arafat. (Maszol)