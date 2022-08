Két hét múlva kezdődik az Őszi Sokadalom, amely idén a 32. kiadásához érkezik. Elsősorban a helyi programoknak kedveznek, idén a legtöbb az előző évekhez képest – mondotta a felvezetőjében Bokor Tibor polgármester, aki szerint a nagyszínpadra is kerül belőlük produkció, de a vasárnap fellépő Kormoránt is némiképp magáénak érezheti a céhes város, hiszen Gáspár Álmos, az együttes egyik tagja a város szülötte.

„Idén visszatérünk a 2019-es szervezkedéshez, vagyis a Petőfi Sándor utcától kezdve egészen a Gábor Áron térig, illetve a régi kaszárnyáig benépesül a terep, az ötven programpont összesen tíz helyszínen fog zajlani. Pénteken este a Csárdáskirálynő lesz a színpadon, korábban láttam az egyik testvértelepülésen, nagyon megtetszett, azóta próbálkozunk, hogy a 27 tagú, tehát nagy szereposztású darabot a kézdivásárhelyiek is megtekinthessék, az élmény garantált. Szombaton a Vigadó-koncertszínház kap terepet. Azt is elmondom, hogy a városnapok költségvetése jó kétszerese a 2019-esnek, nem azért, mert túlköltekezhetünk, hanem egyszerűen elmentek az árak” – sorolta a polgármester. Azt is elmondta, hogy két új helyszínnel bővül a paletta: a Vigadó udvarán könyvvásár lesz, a kaszárnya előtti téren pedig régi autók látványos bemutatójára kerül sor, ezeket is odaillő kulturális programok fogják kísérni.

Bartos-Ménessy Kinga a főbb programpontokat ismertette, kitérve a fellépőkre. „Pénteken a Tanulók Háza fúvósai és mazsorettjei nyitják meg a rendezvényt, a megszokottól eltérve a Vigadó előtti téren, mert a Csárdáskirálynő díszlete akkor már a színpadon lesz. Szombaton a Pittyes2es és Gyufa is színpadra lép” – mondotta a sajtóreferens, aki szerint idén sem marad el a Pityókafesztivál, lesz Gyermekváros, Borudvar, éjszakánként pedig az Urbanizé sátrában lehet bulizni, ez az ipari parkban kap helyet, különleges fény- és hangtechnikát felvonultatva. Természetesen nem marad el a hagyományos kirakodóvásár sem. A részletes program a rendezvény Face­book-oldalán az Őszi Sokadalom cím alatt vagy az oszisokadalom.ro oldalon böngészhető.