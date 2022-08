Előző írásunk

A sepsiszentgyörgyi csapat hamar előnybe került, azonban a svéd Djurgårdens IF már az első félidőben fordított, majd a szünet után harmadszor is betalált, így az első mérkőzéshez hasonlóan a visszavágón is 3–1 arányban győzött a Konferencia Liga-selejtező 3. körében. A háromszéki együttes vasárnap 13.30-tól az FC Voluntari vendégeként lép pályára az Anghel Iordănescu Stadionban a SuperLiga 5. fordulójában.