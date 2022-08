Tíz éve szervezik az Erzsébet-táborokat

A köztársasági elnök hozzátette: a tábor a biztonságot is jelenti lelki és fizikai értelemben, a szülőknek nem kell aggódniuk gyerekeik miatt, emellett új barátságok szövődnek, és a régi barátságok erősebbé válhatnak. Az Erzsébet-táborok kifejezik az Isten, haza, család hármasát is, hiszen az egyházi hátterű Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány felett a Szeged-Csanádi Egyházmegye és a Dunamelléki Református Egyházkerület gyakorolja az alapítói jogokat. Ezért az itt táborozók találkozhatnak azzal is, hogy mit jelent istenfélő, istenhívő embernek lenni – mondta.

Novák Katalin kitért arra is, hogy az Erzsébet-táborokban, a megújult zánkai és fonyódligeti, valamint az erdélyi táborban, továbbá a különféle típusú napközis és ottalvós táborokban az elmúlt tíz évben egymillió gyermek táborozott. Az Erzsébet-tábor egy oázis azoknak a gyerekeknek, akik maguktól nem juthatnának el a Balaton partjára – mondta.

Hornyák Tibor, az alapítvány kuratóriumi elnöke emlékeztetett: az Erzsébet-táborok tíz éve indultak, a táboroztatási program azóta szolgálja a kormány segítségével a magyarországi és a határon túli magyar gyermekeket. Kiemelte: a 10. születésnapon nem a táboroztatást, a táborhelyet kell ünnepelni, hanem arra érdemes fókuszálni, hogy az Erzsébet-táborok milyen ajándékot, lehetőségeket adtak és adnak a táborozó gyermekeknek.

Az Erzsébet-táborok az Erzsébet-programban indultak 2012-ben a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány gondozásában, 2016-tól, hetedik éve immár az egyházi alapítású Erzsébet Alapítvány szervezi, sok támogatást kapva az államtól – mondta. Hozzátette: a fonyódligeti, a zánkai és az erdélyi táborhelyeket is tulajdonba kapták, biztosítva a támogatást a felújításra is. Az elmúlt két évben így teljesen megújulhattak a táborhelyek, növekedett a befogadóképességük, a programkínálat és a rendszer is fejlődött, vannak többek között ottalvós, napközis, családi és diabéteszeseknek szóló táborok is. Míg 2012-ben 30 ezren táboroztak, idén egész évben már 180 ezer táborozó érkezik valamely típusú táborba – hangsúlyozta Hornyák Tibor.

Az Erzsébet-táborokba Kárpátaljáról, Erdélyből, Délvidékről, a Felvidékről és Horvátországból is érkeznek gyerekek. A zánkai és fonyódligeti élménytáborokban június 19-től augusztus 26-ig mintegy 35 ezer gyerek táborozik.