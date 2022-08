Szúnyogirtás Sepsiszentgyörgyön Második alkalommal lesz szúnyog- és kullancsirtás Sepsiszentgyörgy területén ma és holnap. Ahogyan két héttel korábban, a kívánt hatás elérése érdekében ez alkalommal is 21 óra után permeteznek.

A nehezen hozzáférhető helyeken kézzel permeteznek, a rovarirtó szereket autóból is szórják. A vizes területeken, folyók és patakok partján kullancsok ellen napközben is permeteznek. Termikus köd, illetve vizes oldatok formájában juttatják ki a hatóanyagokat, ezek rendelkeznek az Egészségügyi Minisztérium engedélyével, illetve az összes szükséges jóváhagyással. A hatóanyag a méhekre nem jelent veszélyt. Sepsiszentgyörgy önkormányzata arra kéri a lakosokat, hogy a rovarirtási művelet ideje alatt és az azt követő fél órában kerüljék az érintett területeket, annak érdekében, hogy ne lélegezzék be a felhasznált anyagokat. Esős időjárás esetén az akciót egy nappal elhalasztják.

Röviden

IVÓVÍZ. Augusztus 19-én 8–15 óra között javítási munkálatok miatt szünetel az ivóvízszolgáltatás Sepsiszentgyörgyön a Román Hadsereg utca 15-ös számától (Ady Endre-iskolától) egészen a 31-es számig (beleértve az 1 és 2-es tömbházak A és B lépcsőházait).

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Baróton, csütörtökön Felsőrákoson, pénteken Bibarcfalván és Bodoson gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumiabroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak. A szelektív, illetve háztartási hulladékot a szokásos program szerint szállítják el.

ÚTJAVÍTÁS. Folytatják az aszfaltozást Sepsiszentgyörgyön az Orgona utca melletti parkolóban. Az önkormányzat arra kéri a környéken lakókat, hogy a munkálatok idején ne parkoljanak az érintett területen. A gépkocsikat a Nárcisz utcában lehet hagyni, az aszfaltozás a parkoló befejeztével itt folytatódik majd.

JOGI TANÁCSADÁS. Szerkesztőségünket ingyenes jogi tanácsadásért újra fel lehet személyesen is keresni. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig várja az érdeklődőket.

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE KLUB. A gyűjtőket ma 16 órától a Cserebere Klubba, a humorkedvelőket, kikapcsolódni vágyókat 18 órától a Humorpincébe várják a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban.

KALANDVONAT. Augusztus 17-ig szünetel a Sepsi Tour kalandvonat sugásfürdői és városi járata. Augusztus 18-tól a kisvonat a megszokott menetrend szerint közlekedik.

VETERÁN GÉPJÁRMŰVEK TALÁLKOZÓJA. Augusztus 25–28. között a Maros megyei Mezőszentmargitán a Timulazu kempingben szervezik meg az European Oldtimer & Youngtimer gépjármű-fesztivált. Jelentkezni az eurooldtimer@gmail.com címen lehet, további tudnivalókkal a 0757 991 586-os telefonszámon szolgálnak.

Zene

ISTVÁN, A KIRÁLY ROCKOPERA. Idén is látható lesz augusztus 20–24. között Sepsiszentgyörgyön az István, a király székelyföldi nagyprodukció a Sepsi Arénában. Jegyek még korlátozott számban kaphatóak a 22-i, 23-i és 24-i előadásokra a városi kulturális szervezőirodában, valamint a www.eventim.ro oldalon.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi műsorán ma: 16.30-tól Minyonok: Gru színre lép (magyarul beszélő), 17 órától A keresztes hadjárat (román feliratos), 18.15-től A gyilkos járat (magyarul beszélő), 18.30-tól Ahol a folyami rákok énekelnek (román feliratos) és 20.45-től magyarul beszélő.

KERTMOZI. Ma 21 órától Sepsiszentgyörgyön a KultúrPark műsorán az ’56-os Emlékparkban a Gond van a lányokkal című amerikai zenés vígjátékot vetítik. Esős, hideg idő esetén a moziban lesz a vetítés.

Kiállítás

SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM. Albert Levente képzőművész, fotóriporter munkatársunk Metaformák című kiállítása szeptember 8-ig látható Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes székhelyén, a Lábas Házban. Nyitvatartás: hétköznapokon 9–16, csütörtökön 9–19, hétvégén 10–14 óráig.

EMŰK. Incze Mózes (sz. 1975) baróti születésű festőművész kiállítása szeptember 24-ig tekinthető meg a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban. Nyitvatartás: keddtől péntekig 10–18, szombaton 11–18 óráig.

MAGMA. Sepsiszentgyörgyön a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér szeptember 6-ig zárva tart.

Hitvilág

Nemzeti ünnepünkön, szombaton, augusztus 20-án Sepsiszentgyörgyön a Szent József-templomban reggel 7 órától és este 6-tól lesz szentmise. Az esti mise után rövid ünnepi műsor, valamint az új kenyér megáldása a templom előtt.

Rádió

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adásai: 6 órától napindító gondolatok Görgényi Tündével, 6.15-től Zsolozsma – reggeli dicséret a karmelita nővérekkel, 6.40-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től ima a hivatásokért, 8 órától szentmise Székelyszentkirályról, 8.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra. Honlap: mariaradio.ro.

Szekeres-találkozó Mezőmadarason

Negyedszer szervezik meg 2007 óta 2022. szeptember 10–11-én a mezőmadarasi Szekeres család találkozóját az ősi fészekben, Mezőmadarason a kultúrházban, ahol megtekinthető lesz a bővített családfa. Szekeres Sándor családtörténeti előadást tart, Szekeres Attila István heraldikus a család nemeslevelét és címerét mutatja be. Vacsora biztosított. Vasárnap 11 órától istentisztelet lesz a református templomban, utána megkoszorúzzák Szekeres István (1924–1999) református lelkipásztor emlékkopjáját a templomkertben. Érdeklődni, jelentkezni Szekeres Szabolcsnál lehet az szsz@iid.hu e-mail-címen vagy a 0036 309 511 347-es telefonon. Szállásfoglalás Szabó Izoldánál a 0752 214 490-es telefonon.

Ingyenes ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óra között Rétyen, a kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők, élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.

Aki Háromszéken szeretné beadni az említett kérelmeket anélkül, hogy Csíkszeredába kellene utaznia, keresse fel hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martino­vics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve a baróti irodáját (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168).

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136), Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator gyógyszertár teljesít szolgálatot.