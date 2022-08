A korábbi ifjúsági világrekordot is Popovici állította be június 20-án, a budapesti felnőtt úszó világbajnokságon, ahol 100 és 200 méteres gyorsúszásban is aranyérmet szerzett. Az előző ifjúsági világcsúcstartó 2021. május 21-től az orosz Martin Maljutyin volt 1 perc és 44,79 másodperccel.

A római döntőben az ezüstérmet a svájci Antonio Djakovic szerezte meg 1 perc és 45,60 másodperccel, bronzérmes az osztrák Fe­lix Auböck lett, aki 1 perc és 45,89 másodperces idővel csapott célba.

David Popovici szombaton világcsúccsal, 46,86 másodperccel nyerte meg a 100 méteres gyorsúszás döntőjét az Európa-bajnokságon. A román sportoló ma a 400 méteres gyorsúszás versenyszámában is rajthoz áll.

Eredmények, férfiak, 200 m gyors: 1. David Popovici (Románia) 1:42.97 perc, 2. Antonio Djakovic (Svájc) 1:45.60, 3. Felix Auböck (Ausztria) 1:45.89.