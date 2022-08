Lesz-e elegendő gáz Európában télen?

Az Európai Bizottság az európai országok vonatkozásában egységesen 15 százalékkal javasolja csökkenteni a 2022–2023. téli gázfelhasználást az elmúlt öt év azonos időszakára számolt átlagfogyasztáshoz képest. Ez az iránymutatás az európai országok közötti jelentős különbségekre irányítja rá a figyelmet a gázfelhasználás tekintetében. Az idei télre való felkészülés további jelentős eltéréseket is kiemel az európai uniós tagállamok között: nemcsak a gáztározók töltöttsége heterogén, de azok kapacitása között is hatalmas különbségek adódnak. Ilyen módon az egyes uniós tagállamok jelentősen eltérő hányadát tudják tartalékolni saját gázszükségleteiknek. Németh Viktória, a magyarországi Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója az index.hu portálon közzétett írásában az európai gázhelyzetet vázolja, alább a cikk főbb megállapításait közöljük.

Az európai uniós országok energiafelhasználásán belül átlagosan 23,7 százalékot tesz ki a földgáz, azonban az átlag az európai gázfelhasználás és -tárolás elemzése során talán minden más statisztikai átlagszámításnál kevesebbet árul el a mögöttes adatokról. Amennyiben a tagállamok rangsorát tekintjük, az energiafelhasználáson belül a gáz aránya a legnagyobb Olaszországban (40,5 százalék), Hollandiában (37,6 százalék) és Magyarországon (33,5 százalék) az Eurostat 2020-as adatai alapján. Fontos adalék az is, hogy a három említett államból csupán Hollandia rendelkezik jelentősebb saját forrásokkal. Folytatva a rangsort, a magas gázfogyasztású országok közé tartozik Németország is, amelyre az elmúlt időszakban az Északi Áramlat karbantartása és újraindulása körüli bizonytalanságok miatt irányult figyelem. Itt az energiahordozó aránya 26,1 százalék volt.

A skála másik vége, vagyis a gázt egyáltalán nem vagy csak kismértékben használó országok közé tartozott Ciprus, ahol egyáltalán nem használtak gázt, emellett az energiaforrások közt legkisebb volt a gáz aránya Svédországban (2,7 százalék), Finnországban (6,5 százalék) és Észtországban (7,7 százalék).

Az adatokból kirajzolódik, hogy az egyes uniós országokra nézve óriási különbségek lehetnek abban, hogy mekkora arányú fogyasztáscsökkentést jelent a 15 százalékkal kevesebb gáz. Ez egyes országok esetében a teljes energiafelhasználás 6 százalékát érinti, míg más államokban gyakorlatilag nullát. A 40 százalékos olasz gázfelhasználási aránynál a teljes energiafogyasztás 6 százalékát érinti a szabályozás. Magyarország esetében ez a szám 5 százalék. Eközben például Cipruson semmilyen változást nem jelent a 15 százalékos gázfelhasználás-csökkentésre vonatkozó javaslat.

Amellett, hogy az európai uniós tagállamok energiafelhasználásán belül rendkívül eltérő a gáz aránya, a gáztárolók mérete is nagy különbségeket mutat. Így az éves gázfelhasználásnak is különböző hányadát teszi ki a tárolókapacitás. Kilenc tagállam például egyáltalán nem rendelkezik gáztározókkal. Ezen országok közé tartozik a gázt nem használó Ciprus, de a negyedik legnagyobb gázfelhasználású Írország is, amely 32,8 százalékos aránnyal megközelíti Magyarország értékét.

Az Európai Unióban a tárolók éves felhasználáshoz viszonyított aránya ezzel együtt is 29,2 százalék, míg kizárólag a gáztározóval rendelkező országok átlaga 45,9 százalék. Utóbbi átlagot azonban csupán négy tagállam haladja meg, közöttük Magyarország is. Mindösszesen két uniós ország rendelkezik nagyobb kapacitásokkal, mint az éves szükséglete, Lettország (205,9 százalék) és Ausztria (112,8 százalék). Magyarország az éves gázfelhasználás arányában vett 65,9 százalékos tárolási kapacitással még a legnagyobb tartalékolási lehetőségekkel rendelkező országok közé tartozik, Szlovákia (81,4 százalék) után a negyedik az Európai Unióban.

A gáztartalékok vizsgálatánál – a fentiekkel összhangban – érdemes a teljes energiafelhasználáson belül a gáz arányát összevetni az abból már eltárolt mennyiségekkel. A legelőrelátóbb tagállamok, vagyis a gázfelhasználásukhoz mérten nagyobb tartalékokat képező államok közé tartozik Lettország, amely jelenleg egy évre elegendő készlettel rendelkezik. Utána következik Ausztria (59,5 százalék), Szlovákia (56,8 százalék) és Magyarország (55 százalék). Utóbbi éves gázszükségletének harmadával rendelkezik, amely már jelenleg is lefedi a teljes lakossági fogyasztást. (az index.hu nyomán)