Kelendőbb az olcsóbb áru

A jelenség egyik magyarázata a piackutató cég szerint az, hogy ezek a termékek gyakran akár 30 százalékkal is kevesebbe kerülnek az ismert és bevett márkák termékeinél, ezért jelentenek vonzó alternatívát a mostani, rendkívül magasnak számító infláció idején. A saját márkás termékek népszerűsége a GfK szerint egyébként is növekedőben volt az elmúlt években. A Transtelex cikke szerint 2019 és 2022 között az olyan saját márkás termékek piaci részesedése, mint a Pilos (Lidl), a K-Classic (Kaufland), a Gusturi Românești (Mega Image) vagy a Tex (Carrefour), 7 százalékkal emelkedett. Az elmúlt hat hónapban azonban erősen gyorsult ez a növekedési ütem: csak 2022 első fél évében 18 százalékkal nőtt a saját márkás termékek értékesítése az előző év azonos időszakához képest. A kutatás rámutat: az FMCG termékek értékesítése is növekedett az elmúlt évben, és sokatmondó adat, hogy ennek a növekedésnek a 66 százalékát éppen a saját márkás termékek adták.