A PNL Szatmár megyei elnöke, Adrian Cozma parlamenti képviselő tegnapi sajtótájékoztatóján az RMDSZ hegemóniájával (hatalmi fölényével) és az őszinte partneri viszony hiányával magyarázta a megyei szervezet vezetőtestülete által egyhangúan meghozott döntést. Cozma totalitárius kisiklásokkal vádolta az RMDSZ helyi vezetőit, és azt is nehezményezte, hogy a szövetséget Bukarestből és Budapestről is irányítják. Kifogásolta, hogy a szatmárnémeti polgármesteri hivatalban a magyar nyelv ismeretéhez kötik egyes állások betöltését, és hogy a megyei tanács megbízásából rossz minőségű útfelújítási munkákat végeztek. A politikus a Szatmár megyei RMDSZ-t a közérdekű információkhoz való hozzáférés ismételt megtagadásával, az európai alapokból finanszírozott munkálatok késleltetésével és a közpénzek RMDSZ-hez (és magyarországi cégekhez) való irányításával is vádolta.

A PNL eddig mind Szatmár megyében, mind a megyeszékhelyen helyi koalíciót alkotott az RMDSZ-szel. A párt adta Szatmárnémeti két alpolgármesterét és a Szatmár megyei önkormányzat két alelnökét. „Alelnökökkel és alpolgármesterekkel vagy azok nélkül a PNL hozzáteszi a maga részét a város és a megye számára valóban fontos célok megvalósításához. A mi választóink nem eladók. (...) Mi nem kereskedünk azoknak a szavazataival, akik bennünk bíztak” – jelentette ki Cozma, azt is hangsúlyozva, hogy a döntés nem irányul a magyarok ellen, csupán az RMDSZ-szel van vitájuk. Adrian Cozma amúgy már pár hete követeli, hogy Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes és Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter távozzon a kormányból, mert támogatólag megtapsolták Orbán Viktor tusványosi beszédét. A tegnapi kilépés előzménye, hogy a PNL szatmárnémeti szervezete múlt héten megvonta a bizalmat Adelin Ghiarfaș liberális alpolgármestertől arra hivatkozva, hogy az RMDSZ-t szolgálja. Az alpolgármester Facebook-üzenetben válaszolt a vádakra. Kijelentette: „az volt a bűne” párttársai szemében, hogy a közösség érdekeit tartotta szem előtt, és nem a két év múlva esedékes polgármester-választásra koncentrált. A bizalom megvonását a párt megyei szervezetének kellett megerősítenie. A párt központi vezetősége nem kíván beavatkozni az ügybe: a PNL szóvivője, Ionuț Stroe elmondta, hogy szatmári kollégáik ugyan nem konzultáltak velük a döntés előtt, de a helyi megállapodásokba amúgy sem szólnak bele Bukarestből.



Került új szövetséges

Az RMDSZ Szatmár megyei szervezetét is vezető Pataki Csaba megyei tanácselnök a Digi 24 hírtelevíziónak adott nyilatkozatában sajnálatosnak tartja a PNL döntését, és úgy véli, Adrian Cozma személyes érdeke és a Kereskényi Gábor polgármesterrel fennálló személyes konfliktusa vezetett a koalíció felbomlásához. Hozzátette: a megyei önkormányzat értékeli a PNL tisztségviselői által elvégzett munkát, és ezentúl is kész együttműködni minden liberális polgármesterrel. Pataki szerint Cozma „szégyentelenül hazudik”, már a 2024-es választásokra készül. Közölte azt, is, hogy a folyamatban levő fejlesztések befejezése és új projektek elkezdése érdekében az RMDSZ helyi szinten máris megállapodott a Szociáldemokrata Párttal (PSD) és a Népi Mozgalom Párttal (PMP). Adrian Cozma sajtótájékoztatóját követően egyébként a Szatmár megyei RMDSZ közleményt adott ki. Ebben azzal vádolják a liberálisokat, hogy „a rombolás és a gáncsolás politikáját helyezték előtérbe”, akadályozva a fejlesztéseket. Szerintük a PNL színeiben mandátumot nyert polgármesterek munkáját is veszélyezteti, hogy alá vannak rendelve „egyetlen ember személyes érdekeinek”. Az RMDSZ emlékeztet arra, hogy a folyamatban lévő fejlesztések befejezéséhez és újak elindításához egységes nézeteket valló többségre van szükség a megyei és helyi önkormányzatokban is. „A Szatmár Megyei RMDSZ, a Szociáldemokrata Párt és a Népi Mozgalom Párt támogatja Szatmár megye fejlesztését. Egy politikai alakulatnak a lakosság érdekeit kell képviselnie, bizonyos elvek szerint és a normalitás talaján állva kell működnie” – szögezi le a közlemény. A két PNL-s alelnök helyett tegnap délután két PSD-s tanácsosból lett alelnök.