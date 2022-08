A csernátoni alkotótáborban részt vevő művészek: Albert Levente képzőművész; Daczó Enikő képzőművész; Esse Bánki Ákos festőművész; Gálhidy Péter, Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész; Gáspár Annamária képzőművész; Gáspár Gyula festő- és grafikusművész; Horváth Lóczi Judit, Barcsay Jenő-díjas képzőművész; Kertész Attila képzőművész; Kő Virág festőművész; Majoros Áron Zsolt Junior Prima díjas szobrászművész; Mayer Éva Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész; Oláh Anna képzőművész; Oláh Sándor MMA-ösztöndíjas ötvösművész; Sánta Csaba MMA-ösztöndíjas szobrászművész; Sárosi Mátyás grafikusművész; Szabó Kriszta grafikusművész; Vargha Mihály szobrászművész, az MMA rendes tagja. Kurátor: Uszkay Tekla művészettörténész. A kiállítás házigazdája Vargha Mihály szobrászművész, a Székely Nemzeti Múzeum igazga­tója.

Zene

ISTVÁN, A KIRÁLY ROCKOPERA. Idén is látható lesz augusztus 20–24. között Sepsiszentgyörgyön a Sepsi Arénában az István, a király székelyföldi nagyprodukció. Jegyek még korlátozott számban kaphatóak a 22-i, 23-i és 24-i előadásokra a városi kulturális szervezőirodában, valamint a www.eventim.ro oldalon. A Multitrans Rt. idén is különjáratot biztosít a rendezvény helyszínére a következő program szerint: augusztus 20. és 24. között minden nap 18, 19, 19.30 és 20 órakor indulnak járatok a Gólya utcai végállomástól (Fidelitas Hotel) a Lábas Ház irányába, érintve a vasútállomást (minden megállóban fel lehet szállni). Visszafelé ugyanezen az útvonalon 22.30 és 23 óra között több autóbusz is indul. Egy oda-vissza buszjegy ára 4 lej és megvásárolható a már megszokott jegyárusító pontoknál, valamint az autóbuszokon is.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.15-től Tomboló blöki (magyarul beszélő) és 16.30-tól románul beszélő, 18 órától Top Gun: Maverick (magyarul beszélő), 18.15-től A gyilkos járat (román feliratos), 20.15-től Elvis (román feliratos), 20.30-tól Számomra te vagy Ceaușescu (románul beszélő dokumentumfilm).

Kreatív irodalmi pályázat

Neked mi a kézdivásárhelyi történeted? címmel hirdet ismét kreatív irodalmi pályázatot a Kézdivásárhelyi Ifjúsági Szervezet. Kézdivásárhely különleges város, ahol mindig történik valami, még ha nem is. Mindenkinek van egy története. Két szabály van csak: a történetek nem lehetnek hosszabbak 100 szónál (rövidebbek igen), és valamilyen módon Kézdivásárhelyhez kell kapcsolódniuk. A cím és az írásjelek nem számítanak külön szónak, az igekötők és a névelők viszont igen. Lényeges még, hogy a műnek eredetinek kell lennie. A beérkezett munkákból a zsűri értékelése nyomán plakátkiállítást szerveznek. A pályázaton bármely korosztály részt vehet. A pályaműveket az office.kvisz@gmail.com címre várják (név és elérhetőség megadásával), beküldési határidő: augusztus 21., 23.59 óra.

Családi fesztivál Benedekmezőn

Augusztus 20-án, szombaton Benedekmezőn 10.30-tól Családi Fesztivált szervez a Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete. A rendezvény célja, hogy összehozza a kis- és nagycsaládokat olyan, egész napot átfogó szabadtéri tartalmas foglalkozásokra, melyeken a család minden tagja szerepet kap kortól függetlenül. A látogatókat sok érdekes foglalkozással várják: családi labdavezetés, arcfestés, családi papucs, mocsárjárás, fesztiváltaxi, beer pong, seprűs párbaj, dió­törés, biciklikerék-eregetés, óriás marokkó, horgászás, kézműveskedés, ostorfonás, szalmabábu-készítés, fafaragás, agyagozás, slack-line, karkötőbogozás, de lesz babakörhinta és sok más érdekes játék is.

Az esemény fővédnöke Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke.

Szúnyogirtás Sepsiszentgyörgyön

Második alkalommal lesz ma szúnyog- és kullancsirtás Sepsiszentgyörgy területén. Ahogyan két héttel korábban, a kívánt hatás elérése érdekében ez alkalommal is 21 óra után permeteznek. A nehezen hozzáférhető helyeken kézzel permeteznek, a rovarirtó szereket autóból is szórják. A vizes területeken, folyók és patakok partján kullancsok ellen napközben is permeteznek. Termikus köd, illetve vizes oldatok formájában juttatják ki a hatóanyagokat, ezek rendelkeznek az Egészségügyi Minisztérium engedélyével, illetve az összes szükséges jóváhagyással. A hatóanyag a méhekre nem jelent veszélyt. Sepsiszentgyörgy önkormányzata arra kéri a lakosokat, hogy a rovarirtási művelet ideje alatt és az azt követő fél órában kerüljék az érintett területeket, annak érdekében, hogy ne lélegezzék be a felhasznált anyagokat. Esős időjárás esetén az akciót egy nappal

elhalasztják.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136), Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

IVÓVÍZ. Augusztus 19-én, pénteken javítási munkálatok miatt 8–15 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Sepiszentgyörgyön a Román Hadsereg utca 15-ös számától (az Ady Endre-iskolától) a 31-es számig (beleértve az 1-es és 2-es tömbház A és B lépcsőházát).

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Felsőrákoson, pénteken Bibarcfalván és Bodosban gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumiabroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak. A szelektív, illetve háztartási hulladékot a szokásos program szerint szállítják el.

ÚTJAVÍTÁS. Folytatják az aszfaltozást Sepsiszentgyör­gyön az Orgona utca melletti parkolóban. Az önkormányzat arra kéri a környéken lakókat, hogy a munkálatok idején ne parkoljanak az érintett területen. A gépkocsikat a Nárcisz utcában lehet hagyni, az aszfaltozás a parkoló befejeztével itt folytatódik majd.

KALANDVONAT. Mától a kisvonat a megszokott menetrend szerint közlekedik. Péntektől vasárnapig 16 óráig Sugásfürdőre, 17 és 18 órától pedig a városi járatokon lehet vonatozni. Minden szerdán és csütörtökön a kisvonat legkevesebb 10, legtöbb 56 fős csoportok számára ki is bérelhető. A jegyek ára felnőtteknek 5, gyermekeknek 3 lej.

