Gyermekektől, fiataloktól hangos a napokban a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templom és udvara, ahol hétfőn kezdődött az idei vakációs bibliahét, melyet vasárnap ünnepi istentisztelet koronáz meg: ennek keretében zárják le az egyhetes rendezvényt és ekkor ünneplik a templom fennállásának 26. évfordulóját is.

Az előző évekhez képest népesebb a gyermeksereg, mely bekapcsolódott a vakációs foglalkozásokba, naponta általában 110-en jönnek el a templomba, ahol 11 és 15 óra között tanulásra és közös játékra egyaránt alkalom adódik. Marosi Árpád református lelkész érdeklődésünkre elmondta, ezúttal Jákob és Ézsau történetét dolgozzák fel a gyermekekkel, „egy kis melléktörténettel megfűszerezve”, s a napi foglalkozásokat meglepetésekkel teszik tartalmasabbá. Hétfőn nemezeltek, tegnap fánkot sütöttek, ma pólókat festenek, s a hét hátralévő része is tartogat további érdekes tevékenységeket. Megjegyezte, nyári foglalkozásaikra főként a gyülekezethez tartozó gyermekek jönnek, de van egy 30–40 fős „mag”, akik szombatonként rendszeresen járnak vallásórára, illetve a vasárnapi iskolába is. Azt tapasztalják, a vakációs bibliahetet sokan szeretik, szülők és gyermekek körében is igen népszerű ez a program, rendszerint maguk a gyermekek kérik szüleiktől, hogy vigyék el őket ezekre az alkalmakra. „Ez egy jó hely, a gyermekek itt cseperednek fel a kezünk alatt, és ez nekünk jó, mert a jövő nemzedék ifjúságát neveljük így, azokat, akik a következő években majd a segítőink lesznek” – nyomatékosított a lelkész.

Marosi Árpád újdonságként említette, hogy idén először sikerült meleg ebédet is biztosítani a résztvevőknek, ottjártunkkor éppen gőzölgő krumplipaprikást osztottak az asztalok köré összegyűlt, imát mondó gyermekeknek. A bibliahét megvalósulását szép összeggel támogatta a megyeszékhely tanácsa, „a segítségük nélkül nehezebb lenne minden” – hangsúlyozták a szervezők, s ugyanakkor köszönetet mondtak a szülők támogatásáért is.

A vakációs bibliahét zárómomentumát a vasárnapi istentiszteleten tartják, egyben megünneplik a templom 26. születésnapját is. Marosi Árpád úgy fogalmazott: „Szép ünnep lesz, amikor a gyermekek, szülők megtapasztalhatják, hogy ez a templom értük van. Az a célunk, hogy lélekkel, élettel tudjuk megtölteni.”