Közel négyszáz fős csapat, énekesek, előadók, táncosok, zenészek, a technikai csapat tagjai és önkéntesek teljes erőbedobással dolgoznak együtt immár 12 napja a Sepsi Arénában, ahol augusztus 20–24. között öt alkalommal láthatják az érdeklődők ismét az István, a király székelyföldi nagyprodukciót. A stáb valósággal belakta a tágas sportlétesítményt, csütörtökön a sajtó képviselőit is meghívták a helyszínre, így betekintést nyerhettünk a próbafolyamatba, de a kulisszák mögött zajló munkáról is tájékozódhattunk.

A csütörtök délre meghirdetett sajtósétán Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, illetve Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnökének társaságában vettek részt a helyi média képviselői, túravezetőnk pedig az előadás producere, Dancs Zsolt volt. Az éppen zajló próbát az előadás rendezője, Orza Călin a nézőtérről követte figyelemmel, majd a jelenet végén köszöntötte a vendégeket. Antal Árpád és Tamás Sándor engedélyt kértek és kaptak, a politikusok a színpadon, az előadók közt ülve fogalmazták meg gondolataikat a népszerű rockopera újabb sepsiszentgyörgyi előadásai kapcsán.

A megyeszékhely polgármestere örömének adott hangot, hogy az idei előadásokra szóló összes belépő gazdára lelt, úgy vélte, az a tény, hogy 13 ezer jegyet sikerült eladni, a produkcióban részt vevők érdeme. „Büszke vagyok mindenkire, köszönöm szépen, hogy idén is itt vagytok Sepsiszentgyörgyön, nagyon komoly hozzájárulás ez a városmarketinghez” – fejtette ki, s elismerte, az első sorban ülve, a próbafolyamatba bepillantva azt érezte, „százszor lehetne még megnézni ezt az előadást”.

A nyolcvanas években biztos, hogy ezerszer végighallgattuk ezt a rockoperát – fűzte hozzá Tamás Sándor, s úgy vélte, biztosan nemcsak saját családja, hanem mások is nagyon szeretik, gyakran meghallgatták az István, a királyt. Rámutatott, a székelyföldi előadás és a mögé felsorakozók legnagyobb erénye, hogy európai, Kárpát-medencei színvonalon mutatták be a produkciót, „és erre Székelyföld egész társadalma büszke. Ha úgy tetszik, az István, a király székelyföldi nagyprodukció egy kulturális, illetve erős nemzeti erőtér” – fejtette ki. Jelezte azt is, Dancs Zsolt javaslatára a mai főpróbán több mint húsz, a gyermekvédelmi rendszerben gondozott, árva és rászoruló gyermekeknek biztosítanak lehetőséget arra, hogy megtekintsék az előadást.

Hogy miben más az idei előadás, mint a tavalyi, arról lapunk érdeklődésére Orza Călin rendező beszélt. „A régi emberekkel találkozom – ellentmondásnak tűnhet, de valójában nem az, hiszen a régi arcokkal, a régi ismerősökkel, a régi energiákat hozó emberekkel újból találkozni újdonság, mert megbizonyosodom arról, hogy amit tavaly oly sok próbán keresztül, oly sok áldozattal létrehoztunk, annak megtermékenyítő ereje és hatása van. És ha ez tavalyról idénre megismétlődik, akkor az bizonyosság arra nézve, hogy akár a jövő éveket tekintve is együtt maradhatunk, újból és újból színpadra vihetjük ezt az előadást. Egy rendezőnek ez igenis erőt ad, inspirációt” – fejtette ki. Megjegyezte, kisebb személyi cserék történtek a csapatban, az újonnan csatlakozók új lendületet hoztak, néhány látványelem is megújult, a koreográfiát ugyanolyan élénken, a zenei anyagot ugyanolyan frissen tartják, mint az előző évben, „ezen dolgozunk igen lelkesen” – tette hozzá.

Az előadás mögötti világ

Miközben a szereplők megérdemelt szünetet tarthattak, az újságírók az előadás háttérvilágával ismerkedtek egy rövid kis körúton. Dancs Zsolttal alkalmunk nyílt megfordulni a háromszintes színpadon, de mögötte és az alatta húzódó folyosón is járhattunk, megtekintettük a dobokat, melyeket egy akusztikailag teljesen zárt dobozba építettek be. Újdonság, hogy a teljes szimfonikus zenekar és a kórus tagjai kábel nélküli fülhallgatókat kaptak, ezáltal jobban hallják magukat és a zenét, így nincsenek késések, jobban tudnak játszani meg énekelni – vázolta a producer. Beszélt arról is, hogy a különböző felszerelések takarását úgy oldották meg, hogy a nézők számára ne legyen zavaró, illúzióromboló az előkészületek folyamata, ugyanakkor figyeltek arra is, hogy azokat a helyeket, ahonnan nem lehet jól rálátni az előadásra, ne értékesítsék. Megtudtuk, hogy a legtöbb előkészítő munka a színpad oldalán zajlik, ahol hangmérnök tevékenykedik, s az előadás során használt eszközök, tárgyak, hangszerek helye sem véletlenszerű a színfalak mögött. Az előző évinél több és erősebb fényparkkal dolgoznak, „úgy éreztük, az előadás kéri, hogy bizonyos részeket még nagyobb fényerővel tudjunk hangsúlyosabban megjeleníteni” – fejtette ki Dancs Zsolt. Többször is megemlítette, hogy a Sepsi Aréna minden pontját kihasználták az előadásra való felkészülés során, szólisták, szimfonikusok, kórusok, a tánckar öltözőinek ajtaja nyílt meg előttünk, láttunk egy kis tornatermet, ahol napközben próbák is zajlanak, de rögtönzött varroda és mosoda, orvosi szoba is működik, az épületben állandó felügyeletet biztosítanak, hogy az esetleges sérüléseket azonnal elláthassák. A háttércsapathoz ma sminkesek és fodrászok is csatlakoznak. Elhangzott továbbá, hogy az előadás biztonsága miatt a próbák és maga az előadás energiaszükségletét teljes mértékben generátorok szolgáltatják.

A székelyföldi nagyprodukció stábjának munkáját egy 44 fős önkéntes csapat segíti, mindenkinek pontosan megszabott feladatai vannak, a napokban pedig tesztelték terepismeretüket is, ami a nézők pontos eligazításában játszik fontos szerepet. A szervezők tájékoztatása szerint augusztus 20-án összesen 335 ember munkája érik be, ennek köszönhetően 13 ezer néző élheti át öt estén át az István, a király rockopera nyújtotta egyedi élményt.