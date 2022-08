A kézdiszentléleki önkormányzat szervezésében ma 18 órától a Petőfi Sándor Művelődési Otthonban díjátadó gálát tartanak. Szombaton a rendezvény világi része 10 órakor kezdődik a kézdiszentléleki faluközpontban lévő Szent István-szobornál, itt hangzanak el a szokásos ünnepi beszédek, majd 10.30-tól a búcsúsok körmenete elindul Kézdiszék szent hegyére, útközben keresztúti ájtatosságot végeznek. Délben kezdődik a szentmise, a környékbeli papság részvételével zajló szertartás szónoka, díszmeghívottja dr. Kovács Gergely, Erdély érseke. A nap folytatásában 14 és 16 óra között vezetett sétán lehet részt venni a régészeti feltárás alatt álló Tarnóczy–Mikes-kastély romjainál, a perkői szabadtéri színpadon 16 órakor kezdetét veszi a néptáncfesztivál. 18 órakor a Classic Duo mutat be operettműsort, 20 órától a Transyl­vanium együttes koncertezik. Az ünnepség este tíz órakor tűzijátékkal és tábortűzzel ér véget.

SEPSISZENTGYÖRGY. Nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án, szombaton a Szent József-templomban 7 órától és 18 órától lesz szentmise. Az esti mise után rövid ünnepi műsor, valamint az új kenyér megáldása a templom előtt.

BARÓT. A város önkormányzata augusztus 20-án, szombaton 18 órától második alkalommal szervez Szent István-napi ünnepséget Baróton a Millenniumi emlékmű közelében, a Kisboldogasszony utcai parkban. A részletes program: 18 órától ünnepi műsor: Juhászné Bérces Anikó: Fohász Szent István királyhoz című költeményét előadja Kovács Koppány, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium IX. osztályos baróti diákja; kórusművek a felsőrákosi hagyományőrző dalcsoport előadásában: Nemzeti dal, Él a magyar, Hálát adok; köszöntőt mond Benedek-Huszár János, Barót város polgármestere; Ó, Szent István, dicsértessél – csángó népdalt ad elő Sebestyén Fruzsina, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum IX. osztályos köpeci diákja; köszöntőt mond Udzeliné Murányi Enikő, Balaton község (Magyarország) polgármestere; népdalokat énekel Pap Franciska, a balatoni küldöttség tagja; fohászt mond ft. György Imre baróti római katolikus segédlelkész; egyházi énekek a baróti Szent Adalbert Kórus előadásában: Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga?, Igaz hitnek plántálója; ft. György Imre baróti római katolikus segédlelkész megáldja a felsőrákosi Szőcs Zsófia által sütött kenyereket; ünnepélyes kenyérszegés és -szétosztás; koszorúzás a Millenniumi emlékműnél; komolyzenei koncert a Csíki Kamarazenekar előadásában, műsoron Bartók Béla, Weiner Leó, Kodály Zoltán és Hubay Jenő művei, magyar és székely himnusz.

Aktív nyugdíjasok, figyelem!

Szeret olvasni, mozogni? Korán ébred?

Egy kevés nyugdíj-kiegészítés érdekében lehet a munkatársunk.

Jelentkezzen nálunk, hogy közvetlen környezetébe – tömbház, utca – eljuttassa a Háromszék napilapot!

Részletekért hívja a 0728 022 529-es telefonszámot!

Háromszék – Naponta értéket viszünk otthonába!

Családi fesztivál Benedekmezőn

Augusztus 20-án, szombaton Benedekmezőn 10.30-tól Családi Fesztivált szervez a Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete. A rendezvény célja, hogy összehozza a kis- és nagycsaládokat olyan, egész napot átfogó szabadtéri tartalmas foglalkozásokra, melyeken a család minden tagja szerepet kap kortól függetlenül. A látogatókat sok érdekes foglalkozással várják: családi labdavezetés, arcfestés, családi papucs, mocsárjárás, fesztiváltaxi, beer pong, seprűs párbaj, diótörés, biciklikerék-eregetés, óriás marokkó, horgászás, kézműveskedés, ostorfonás, szalmabábu-készítés, fafaragás, agyagozás, slack-line, karkötőbogozás, de lesz babakörhinta és sok más érdekes játék is.

Az esemény fővédnöke Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke.

50 éves a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad

A részletes mai program: 10 órától emléktábla-avatás (Kőrösi Csoma Sándor Líceum), 10.30-tól A (diák)színjátszás helye és szerepe világunkban, konferencia és kerekasztal-beszélgetés (Városi Művelődési Ház), 16 órától plakátkiállítás-megnyitó (Városi Művelődési Ház), 17 órától a Soha színjátszó kör elő­adása (Sárospatak) – Mikszáth Kálmán: A jó palócok (rendezte: Csákiné Győri Beáta Éva); szombaton: 10 órától megemlékező áhítat és koszorúzás a kovásznai temetőben a volt diákszínjátszók sírjánál, 11 órától Vidám rögtönzés, improvizációs gyakorlatok – műhelygyakorlatok Kozma Attilával (Városi Művelődési Ház), 16 órától könyvbemutató (Városi Művelődési Központ) – Kozma Attila: Az első székely maroktávbeszélő használati utasítása, 18 órától Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad (Városi Művelődési Központ) – Madách Imre: Az ember tragédiája (rendezte: Molnár János), 20 órától színjátszók bálja (Városi Művelődési Ház), zenél: Péter Sándor és társa (Zabola).

Zene

ISTVÁN, A KIRÁLY ROCKOPERA. Idén is látható lesz augusztus 20–24. között Sepsiszentgyörgyön a Sepsi Arénában az István, a király székelyföldi nagyprodukció. Jegyek még korlátozott számban kaphatóak a 22-i, 23-i és 24-i elő­adásokra a városi kulturális szervezőirodában, valamint a www.eventim.ro oldalon. A Multitrans Rt. idén is különjáratot biztosít a rendezvény helyszínére a következő program szerint: augusztus 20. és 24. között mindennap 18, 19, 19.30 és 20 órakor indulnak járatok a Gólya utcai végállomástól (Fidelitas Hotel) a Lábas Ház irányába, érintve a vasútállomást (minden megállóban fel lehet szállni). Visszafelé ugyanezen az útvonalon 22.30 és 23 óra között több autóbusz is indul. Egy oda-vissza buszjegy ára 4 lej, és megvásárolható a már megszokott jegyárusító pontoknál, valamint az autóbuszokon is.

Röviden

IVÓVÍZ. Ma javítási munkálatok miatt 8–15 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Sepsiszentgyörgyön a Román Hadsereg utcai 15-ös számtól (az Ady Endre-iskolától) a 31-es számig (beleértve az 1-es és 2-es tömbház A és B lépcsőházát).

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Bibarcfalván és Bodosban, hétfőn Vargyason gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumiabroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak. A szelektív, illetve háztartási hulladékot a szokásos program szerint szállítják el.

KALANDVONAT. A kisvonat a megszokott menetrend szerint közlekedik. Péntektől vasárnapig 16 óráig Sugásfürdőre, 17 és 18 órától pedig a városi járatokon lehet vonatozni. Minden szerdán és csütörtökön a kisvonat legkevesebb 10, legtöbb 56 fős csoportok számára ki is bérelhető. A jegyek ára felnőtteknek 5 lej, gyermekeknek 3 lej.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 315 136) gyógyszertár teljesít szolgálatot. Szombaton és vasárnap napközben a Sepsi Value Centre-ben és a Kauflandban működő gyógyszertárakat lehet felkeresni. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961), hétfőtől a Molnár Józsi­ás utcai Szent Anna (0267 360 015); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) 9–12 óráig; a Józef Bem utca 2/3/J/1. cím alatti Dent-Art rendelőben (0733 007 002) 12–16 óráig; a Grigore Bălan tábornok út 62/2. szám alatti Fazakas Dental Clinic rendelőben (0744 857 743) 10–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.