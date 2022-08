Zene

ISTVÁN, A KIRÁLY ROCKOPERA. Idén is látható augusztus 24-ig Sepsiszentgyörgyön a Sepsi Arénában az István, a király székelyföldi nagyprodukció. A Multitrans Rt. különjáratot biztosít a rendezvény helyszínére a következő program szerint: augusztus 24-ig naponta 18, 19, 19.30 és 20 órakor indulnak járatok a Gólya utcai végállomástól (Fidelitas Hotel) a Lábas Ház irányába, érintve a vasútállomást (minden megállóban fel lehet szállni). Visszafelé ugyanezen az útvonalon 22.30 és 23 óra között több autóbusz is indul. Egy oda-vissza buszjegy ára 4 lej, és megvásárolható a már megszokott jegyárusító pontoknál, valamint az autóbuszokon is.