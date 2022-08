Bár a Sepsi OSK jobb helyzetben van, mint a Kolozsvári Universitatea, mindkét csapat győzelmi kényszerben lép pályára. Cristiano Bergodi veretlen legénysége a legutóbbi három mérkőzését döntetlennel zárta a bajnokságban, míg Erik Lincar nyeretlen együttese zsinórban háromszor kikapott. A székelyföldi gárda eddig egyszer győzött és négyszer osztozott a pontokon, míg a hét év után ismét élvonalban szereplő kincses városi alakulat két döntetlennel kezdte a pontvadászatot, aztán július 24. után nem tudott újabb pontot gyűjteni. A sepsiszentgyörgyi együttes az eddigi öt mérkőzésen hét gólt lőtt és hármat kapott, a fekete-fehér mezesek pedig négyszer voltak eredményesek, és az ellenfeleik nyolc találatot jegyeztek. A legutóbbi két mérkőzésén gólképtelen Sepsi OSK az újonc ellen három alapemberét kénytelen nélkülözni, hiszen Marius Ștefănescu, Mihai Bălașa és Cosmin Matei sérülés miatt nem bevethető.

„Annak ellenére nehéz mérkőzésre számítunk, hogy az utolsó előtti helyet elfoglaló csapattal játszunk, amely nem kezdte a legjobban a bajnokságot. A nyáron feljutottak a másodosztályból, viszont azóta nem sikerült kiemelkedőt alkotniuk az élvonalban. Újoncként több időre van szükségük, hogy játékba lendüljenek és felvegyék a versenyt a legjobbakkal. Támadásban többek között Alexandru Chipciu, Adrian Bălan és Ely Fernandes személyében olyan labdarúgókat foglalkoztatnak, akik komoly tapasztalattal rendelkeznek az első osztályban, valamint a középpályán bevethető Romario Pires, Florin Purece és Constantin Filip is. Mivel a Konferencia Ligától elbúcsúztunk, így csak a belföldi sorozatokra kell figyelnünk, ezen a héten pedig a felkészülésünk is zökkenőmentesen zajlott. Úgy gondolom, még nekünk is szükségünk van időre, hogy ugyanazon a szinten játsszunk, mint az idény elején” – mondta Cristiano Bergodi vezetődző.

Eredmények, 6. forduló: Mioveni–FC Argeș 0–1 (gólszerző: Garita 55.), FC U Craiova–FC Petrolul 0–1 (gsz.: Jair 45+2.), FC Rapid–Aradi UTA 1–0 (gsz.: Morais 17.).



Három mérkőzést elhalasztottak

A Hivatásos Labdarúgó Liga (LPF) pénteken úgy határozott, hogy elnapolja a Konferencia Liga-selejtező playoffkörében részt vevő három együttes bajnoki mérkőzéseit, eszerint a címvédő Kolozsvári CFR, az FCSB és az Universitatea Craiova sem játszott a hétvégén. Mindhárom csapat vasárnap lépett volna pályára a Szuperliga 6. fordulójában, azonban a LPF szeptember 24-re és 25-re halasztotta az összecsapásokat, így kipihenten várhatják a Konferencia Liga-selejtező visszavágóját. Az alakulatok egyaránt idegenben kellett volna játsszanak a pontvadászatban, a Kolozsvári CFR a veretlen FC Hermannstadt, az Universitatea Craiova a nyeretlen Chindia Târgovişte, az FCSB pedig a szintén veretlen FC Botoșani otthonában.