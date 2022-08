Az ottani magyar lakosságnak tett gesztust (amely nem az első, március 15-én is így volt) a brassói önkormányzat jelentette be Facebook-oldalán. A bejegyzés alatti hozzászólások szerint nem mindenki örült a városháza döntésének, amellyel a város legnagyobb, 16 ezer fős magyar kisebbségét is megtisztelte ezzel, ám szerencsére bőven akadtak pozitívabb és nem nacionalista hozzászólók is, akik románként is helyeselték a döntést, tiszteletet kérve az ok nélkül „dühöngőktől”, és közös koccintásra invitálva a magyarokat. Brassóban a 2020-as önkormányzati választásokon Allen Coliban, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) jelöltje lett polgármester, az RMDSZ viszont csak a szavazatok 2,4 százalékát szerezte meg, így nem jutott be a helyi önkormányzatba. Emiatt az RMDSZ központi vezetése elnökcserét rendelt el a brassói szervezetben. (Transtelex)

MERT MEGÉRDEMLIK? Bár a tavalyi összegeknek csak felét költötték el, még több közpénzt ad a kormány a pártoknak: a múlt héten végrehajtott költségvetés-kiigazítás során az Állandó Választási Hatóság 24,4 millió lejt (mintegy ötmillió eurót) kapott a politikai pártok tevékenységének támogatására. A választási hatóság 2022-es költségvetése, amelyből a párttámogatásokat is fizeti, 234 millió lej, és a tavalyról még megmaradt 122 millió. Az idén 124 millió lejnyi támogatást kaptak, amiből 75 milliót költöttek el. A párttámogatásokat 2018-ban, a PSD Dragnea-korszakában kezdték növelni, és ezt a PNL is így hagyta, habár a nagy pártok vezetői folyton ígérgetik, hogy csökkenteni fogják a kiutalásokat. Igaz, tavaly 90 milliót kaptak a költségvetés-kiegészítéskor... (Főtér)

ELÁJULTAK A VONATON. Ketten is elájultak szombaton a nagy hőségtől a román tengerpartról Bukarestbe tartó vonaton. A szerelvényen nem volt légkondicionáló, és több mint egy órát késett is a 250 kilométeres távon menetrend szerint kiszabott bő négy óra menetidőhöz képest. Az ájultakat – egy nőt és egy férfit – mentővel vitték tovább. (Antena 3)