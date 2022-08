Anyaországiakkal együtt ünnepelt Barót

Második alkalommal szervezett Szent István-napi ünnepséget Barót önkormányzata. A postaépület mögötti Kisboldogasszony utcai parkban mintegy kétszázan gyűltek össze, köztük jelen volt a felsőrákosiakkal évtizede barátságot ápoló anyaországi Balaton község küldöttsége is. Itthoni búzából készült új kenyeret is szegtek. Az esemény az összefogásról is szólt: adományt gyűjtöttek az Erdővidéken is jól ismert Kelemen Pityu zenész részére.