A héten újabb hat településen vizsgálnak

Az elszigeteltség, a félelem, a szégyenérzet és gyakran a tájékozatlanság miatt nem tudatosodik a nők széles körében a méhnyakrákszűrés fontossága, pedig éppen úgy rendszeresen kellene elmenni megelőző vizsgálatra, mint ahogy fogászatra járunk – mondta lapunk megkeresésére dr. Finta Hajnal marosvásárhelyi egyetemi adjunktus, a Marosvásárhelyi Megyei Klinikai Sürgősségi Kórház Program a méhnyakrák megelőzésére, korai felfedezésére és kezelésére a Központi Régióban elnevezésű programjának háromszéki koordinátora. A kockázati kategóriához tartozó (24–64 év közötti) hölgyeket arra biztatják, éljenek a lehetőséggel és vegyenek részt az ingyenes vizsgálatokon, vigyék magukkal nő családtagjaikat, rokonaikat, ismerőseiket, az ott szerzett információkat adják tovább, és majd jövőben és azután is járjanak rendszeresen szűrésre, ami a legbiztosabb módja annak, hogy idejében felfedezzék a méhnyak valamilyen betegségét. Finta doktornő hangsúlyozza, ha valakinek pozitív a vizsgálati eredménye, ez nem jelent rákos megbetegedést, egyszerűen arra utal, hogy a sejtek szintjén van elváltozás, aminek többféle oka lehet, amit további vizsgálatokkal lehet pontosan megállapítani.

A toborzásban és a méhnyakrákszűrő karaván tevékenységében kezdettől segítséget nyújtanak az érintett települések RMDSZ-es nőszervezetei és a családorvosok, ahol pedig nincs szakember, ott az önkormányzat – mondta Finta doktornő. Sepsiillyefalván tizenöten, Gelencén és Torján tízen-tízen, Zabolán és Zágonban összesen hetvenheten vettek részt a szűrésen, a kovásznai Dr. Benedek Géza Szívkórházban (alkalmazottak és városi lakosok) 149-en jelentek meg a vizsgálaton. A leletek kiértékelése két-három hétbe telik, a szabadságok miatt akár négy hétre is lehet számítani, ezért egyelőre csak az első harmincöt próba eredményét tudták közölni az érintettekkel és a családorvosokkal, ebben a mintában öt esetben jegyeztek pozitív eredményt. Dr. Finta Hajnal újfent hangsúlyozza, ez csupán annyit jelent, hogy elváltozás észlelhető a sejtek szintjén, a pontos diagnózis, legyen szó akár egy egyszerű gyulladásról, további vizsgálattal állapítható meg, ami szintén ingyenes. A családorvosokat és a szűrés résztvevőit telefonon, illetve e-mailen értesítik az eredményről, a kiértékelés személyesen történik orvos által.

A szűrési helyszíneken csoportos tájékoztatásra, illetve egyéni tanácsadásra is van lehetőség, ezt ki is használják, a cél, hogy minél több nőben tudatosodjék, nem elég ez az egyszeri alkalom, két-három évente meg kell ismételni a vizsgálatot, ha valami probléma van, akkor gyakrabban. A nő családtagokat a férfiak is biztathatják erre, van rá példa, egy férfi azért támogatja a jelenlegi programot, mert édesanyját méhnyakrák miatt veszítette el, egy másik pedig azért, mert éppen egy ilyen szűrővizsgálat mentette meg édesanyja életét – mondta dr. Finta Hajnal.

Ősztől a kórházak is bekapcsolódnak a szűrésbe és a leletek kiértékelésébe, addig ellenben gurul tovább a karaván: ma 10 órától délutánig Ozsdolán várják szűrésre a nőket a családorvosi rendelőben, kedden 10 órától Sepsibükszádon szintén a családorvosi rendelőben, 16 órától Mikóújfaluban a tornateremben vizsgálnak, szerdán 10 órától a bölöni családorvosi rendelőben, csütörtökön 10 órától a bodzafordulói kórház udvarán és pénteken szintén 10 órától a dobollói kultúrotthon udvarán állomásozik a mobilcsapat.