Megújult zarándokház Hargitafürdőn

A pálos szerzetesek által működtetett létesítmény csaknem negyven vendég elszállásolására alkalmas. Felújításához a magyar állam 2,2 millió lej értékben nyújtott támogatást.

A hálaadó szentmisét Kerekes László, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye segédpüspöke celebrálta. Az ünnepségen a magyar kormányt Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára képviselte.

A mise után tartott beszédében Soltész Miklós úgy vélekedett, hogy az államalapító Szent István király a mai magyarok számára is kijelölte az utat. Mind az államszervezésben, mind a keresztény hit támogatásában és óvásában, mind az idegenek tiszteletében, esetleges befogadásában, mind pedig a haza védelmében Szent István tanításai határozzák meg a mai viszonyokat is. Soltész Miklós külön kitért arra, hogy a magyarságnak feladata, kötelessége van más népek felé is.

Megemlítette, hogy a magyarok történelmi kibékülése valósult meg a szerbekkel és a szlovákokkal, és Románia egyes vezetőivel is egyre jobb a kapcsolat. Azt is hozzátette azonban, nem lehet megengedni, hogy „egyesek életidegen ideológiákat erőltessenek ránk, belerángassanak egy újabb háborúba és egymásnak ugrassanak Kárpát-medencei népeket”. Soltész Miklós úgy vélte: a hithez, a kereszténységhez való ragaszkodás a magyarság és a szomszédos nemzetek fennmaradását egyaránt szolgálja.