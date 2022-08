Lehet piknikezni az utcán

Az Európai Mobilitás Hete a környezettudatos életformát és zöld szemléletet próbálja népszerűsíteni, az autóforgalom csökkentésével több mozgásra, más tevékenységekre irányítva a figyelmet. Az idén szeptember 16–22. között kerül rá sor, a sepsiszentgyörgyi városvezetés pedig szeptember 17-ére, szombatra, eső esetén 18-ára hirdeti meg a helyi kezdeményezések napját, amikor a lakók igénye szerint reggel nyolc és este kilenc óra között le is zárnának egy-egy utcát vagy utcarészt különböző rendezvényekre, nyilván úgy, hogy a mentők, tűzoltók, más sürgősségi szolgálatok számára azért maradjanak használható útvonalak – közölte Vargha Fruzsina alpolgármester. Azt is elmondta: mivel a járvány idején az emberek elszigetelődtek egymástól, 2022 akár a közösség éve is lehet Sepsiszentgyörgyön, ezért szomszédok, lépcsőházak, de családi és baráti társaságok programjavaslatait is várják. Felelevenítette, hogy elemista korában még ő is sokat játszott más gyermekekkel a tömbházak között, gumiztak, ugróiskoláztak, mostanában azonban kevés ilyen közös tevékenységet látni, ezért is reméli, hogy felhívásuk eredményes lesz – és ha idén már sikerül egy-két vagány eseményt megtartani, akkor jövőben többen is kedvet kapnak a szervezéshez. Hozzátette: Nyugat-Európában még egy autópálya-szakaszt is lezártak egy ilyen alkalommal, és esküvőt szerveztek rajta.

Bizonyos szabályok természetesen lesznek, tüzet gyújtani például nem lesz szabad, gazdasági tevékenységeket sem folytathatnak a résztvevők, és a rendelkezésükre bocsátott utcarészt, teret sem rongálhatják például sátorszegek beverésével vagy le nem mosható festéssel. További előírás, hogy egymást se zavarják a különböző rendezvények, a szemetet meg mindenki a kukába dobja – sorolta Ferencz Júlia, a városháza ifjúsági irodájának vezetője. Jelentkezni augusztus 30-ig lehet az erre a célra létrehozott, a városháza honlapján is elérhető online felületen, a 0787 588 012-es telefonszámon vagy személyesen az ifjúsági iroda székhelyén (Kőrösi Csoma Sándor utca 5. szám, a mozival szemben). A kezdeményezőknek programleírást és várható létszámot is kell közölniük, meg kell nevezniük, hogy hol mekkora közterületre (utcarészre, térre) van ehhez szükségük, és persze programfelelősnek is lennie kell, elérhetőségekkel. A lehetőségről az ifjúsági és más szervezeteket, az aktívabb városlakókat (például a ComON Sepsi eseményeinek ötletgazdáit) külön értesítik. A befutó javaslatokról még egyeztetni fognak a kezdeményezőkkel, de azt mindenkinek tudnia kell, hogy az önkormányzat csak a helyet adja, magát a programot és a hozzávalókat a rendezvényszervezőknek kell biztosítaniuk.