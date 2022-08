Szász-Andorkó Enikő egészen biztosan Erdővidék egyedüli szín- és stílustanácsadója. Ügyfeleinek segít kideríteni, milyen színek állnak jól, testalkata szerint milyen ruhákat kellene hordania ahhoz, hogy kisugárzása minél jobban érvényesüljön, ha kell, a bevásárlást is lebonyolíthatják vele együtt, vagy éppen átrendezhetik a ruhatárat. Egyelőre érdeklődőből van több, ügyfélből kevesebb, de a folyamatok azt mutatják, nem kell sok időnek eltelnie, szín- és stílustanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele olyan megszokott lesz, mint ma manikűröshöz járni. A fiatal felsőrákosi vállalkozó úgy véli, Erdővidékről indulva is lehet országos, sőt, idővel akár nemzetközi hírnevet is kiharcolni – elhatározás kérdése az egész.

A felkészülés évei

Szász-Andorkó Enikő a Baróti Szabó Dávid Középiskola elvégzését követően Sepsiszentgyörgyön a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatási és Kommunikációtudományi Karán szerzett egyetemi alapképzést, majd ugyanott mesterizett is közigazgatásból, de tanult szakmájában egy percet sem dolgozott. Visszaköltözve Barótra biztosítási ügynökként kezdte el a pályafutását.

Az első gyermekének születését követően nem tért vissza a biztosításhoz, hanem multi-level marketig- (MLM) céghez, a Morindához csatlakozott. Az amerikai étrend-kiegészítőt forgalmazó cégnél változatos, terepen végzett, sokszor kihívást, összpontosítást megkövetelő munka folyt, szerette a munkatársakat, akikkel jó közösséget alkottak, és közben sokat tanulhatott az üzleti életről is. Sokat jelentettek a háromhavonta tartott önfejlesztő tanfolyamok, amelyek ahhoz járultak hozzá, hogy fejben „érjen”, a termékbemutatók logikusak és következetesek legyenek, hitelt adjanak szavainak.

Saját útját járja

A Morindánál jött rá arra, igaza van a multi-level marketing filozófiának: nincs, nem létezik lehetetlen, csak tehetetlen; ha valakinek célja van, kitartással, folyamatos küzdéssel, tanulással és fejlődés után el fogja azt érni. „Ha nem teszel semmit, akkor ott maradsz, ahol voltál, és sehova nem fejlődsz, egy idő után biztosan ki is égsz, feladod. És hiába alapítasz céget, ha nem fejleszted, ha nincs mögötte motiváció, elsorvad az is. Ha viszont megvan benned a késztetés, be fog érni a munkád gyümölcse” – mondotta.

Szász-Andorkó Enikő számára a továbblépés a második, három évvel ezelőtti szülését követően jött el. Egy hölgynek segített Törökországból behozott minőségi ruhaneműt terjeszteni, ám amikor az a koronavírus-járvány beköszöntésekor leállította vállalkozását, úgy döntött, számára éppen most érkezett el az idő, hogy saját lábra álljon. Mert az üzletek bezártak, de a kereslet azért megmaradt, hiszen a nők minden körülmények közt szeretnek szépet hordani.

„Én úgy véltem, most az ideje lépni. Sokat tanultam a Morindánál a marketingről, a ruhaüzletről is ennek a hölgynek köszönhetően, mindkét munkám alatt számos embert ismertem meg, széles vásárlóköröm volt, minderről nem akartam lemondani. Hogy vásárlóimat ki tudjam szolgálni, elkezdtem saját törökországi beszállítókat keresni. Találtam olyant, aki silány árut sózott rám, de olyant is, aki némi ismeretséget követően, amikor már bizalmi viszony alakult ki, jelentős összegben hitelezett meg áruval” – mondotta.

A megélhetés biztosítva volt, de többet akart annál, hogy csak egy legyen a számtalan ruhakereskedő közül. Mert bizony kemény világ a divat világa: nagyon jó online jelenlétre van szükség, az árut fényképezni és postázni kell, ha valami nem úgy sül el, ahogy kellene, a hűségesnek gondolt vásárlók is elfordulnak, mert akkora a piac, hogy van hova, kihez fordulni. És a terjesztésben segédkezőkkel való kapcsolattartás és a folyamatos munka is gyakran nehézkes.

Ruha? Stílus!

Úgy érezte, többet is adhatna. Rákeresett a világhálón, mi is lehetne az, és felfedezte: létezik olyan, hogy szín- és stílustanácsadó. Témába vágó videók sorát tekintette meg, és elég hamar rájött, igenis, ilyen képzésben szeretne részt venni. Kiderült, Magyarországon az egyik legelismertebb szakember a szegedi Madarász Vica, levélben kereste meg, felvették a kapcsolatot, ismerkedtek – mert a közös hang megtalálása fontos az oktatás ideje alatt –, majd Enikő nagy örömére elvállalta képzését.

Az elmélet online történt, a gyakorlat viszont Szegeden. Mindez nem kevés idejébe és pénzébe került, de úgy véli, minden percet, minden fillért megért, mert tényleg csakis hasznos tudást szerzett, apró kérdéseire is választ kapott, amit most igencsak kamatoztatni tud.

„A szín- és stílustanácsadás egyénre szabott. Csak rólad szól, senki másról: nem a divatról, nem a külvilágról szól, hanem rólad, önmagadról. Ahhoz segítünk hozzá, hogy felismerd önmagad, az értékeidet, erősségeidet és hátrányaidat – szoktam mondani az ügyfeleknek. Színkendők segítségével kiválasztjuk, melyik szín melyik árnyalata talál, melyik emeli ki az alany szépségét, melyik ragyogtatja fel. A cél az, hogy akikkel találkozol, ne azt mondják, milyen szép ruhád van, hanem azt, hogy milyen jól nézel ki. És a kettő között óriási a különbség!”

A stílustanácsadás során testalkatelemzést végeznek. Felmérik, az ügyfélnek milyen a testalkata – fordított háromszög, oszlop, alma, körte és homokóra itt a szakszavak –, és annak megfelelően kap tippeket, hogy inkább milyen ruhákat viseljen. Kell-e szélesíteni a vállát, a derekát hogyan hangsúlyozza ki, a csípőjének szélességét takarják el vagy inkább mutassák meg. A ruhaüzlete készletéből meg is mutatja, mire gondolt, felpróbálhatják, és általában helyben találnak egy-egy jó ruhaneműt, amelyet meg is lehet vásárolni.

A szolgáltatásba beletartozik a közös vásárlás is. A nők hajlamosak arra, hogy elhatározzák: adott összeggel a pénztárcájukban bemennek egy üzletbe és vásárolnak valamit. Hazavisznek pár ruhát, rövid ideig esetleg boldogok is velük, de megtörténhet, soha az életben nem fogják felvenni a frissen vásároltakat, mert rájönnek, színben vagy fazonban nem passzol hozzájuk – csak azért vették meg, mert óriási divat. „Az ilyen felesleges ruhavásárlásokat lehet kiküszöbölni a stílustanácsadás igénybevételével. Nem kézzelfogható valamit, hanem hosszú időn át kamatoztatható tudást és tudatosságot kapnak. Ha következetesen vásárolnak, eljuthatnak oda, elég az üzletbe betekintve megnézni, olyan szín vagy színárnyalat, amely nekik megfelelő, van-e, ha nincs, csak a divatkínálat nem viszi be, hogy fölöslegesen pénzt költsön.”

Enikő segít a gardrób újragondolásában és feltöltésében is: inkább kevesebb, de jobban használható darabok alkossák a ruhatárat. Ha igény van rá, fehérneműktől elkezdve blúzon át sálig és sapkáig mindent hoz, ruhát elegánsat, sportosat is, sőt, akár különlegeset is – nagy segítséget jelent az, hogy az online üzlete számára a beszerzést személyesen végzi, tudja, mit hol lehet megkapni.

Van igény a szolgáltatásra?

Egyértelműen igen a válasz. Sokan követik a saját nevén vagy az Encystyle néven a közösségi oldalakra – Facebook, Instagram, Tiktok és YouTube – feltett videókat, elérhető az encystyle.ro honlapja is, és folyamatosan nő a megkeresések száma. Nem mellékesen jegyzi meg: sok munkát fektet a közösségi oldalakba, mert manapság azokon keresztül lehet az új iránt érdeklődő legtöbb embert elérni. A felvételeket ő készíti el, ám a végső változatot – a vágással, a hang és a fények utólagos szerkesztésével – már szakemberre bízza.

Kezdetben havi néhány ügyfele volt, mostanában viszont már hetente van munkája. A legfiatalabb kliense 25 éves volt, a legidősebb talán 45 éves, de várja – és minden bizonnyal jönni fognak – a 16 és a 65 éveseket is. Ha némi kompromisszumot kötne, már most lehetne több. De nem akar megalkuvást! Úgy véli, nem neki kell „házhoz” mennie, hanem az ügyfélnek hozzá.

És nem azért mondja ezt, mert olyan büszke, hanem azért, mert a kicsi, de a megfelelőképpen berendezett irodájában tudja legjobban az eredményeket elérni. Fontos, hogy milyen az iroda falának színe, oda mikor és miként süt be a nap, arról nem beszélve, hogy minden apró „kütyü” ott található meg.

Székelyföldön nincsenek távolságok: bizonyítja ezt, hogy csíkszeredai, székelyudvarhelyi és brassói nők is keresték már fel az Agora-irodaépületben lévő székhelyét. Nemsokára pedig olyan ügyfele is lesz, aki külföldről jelentkezett be, hamarosan hazajön, és szabadsága egy napját vele szeretné tölteni.

Az emelkedő érdeklődés azt jelzi számára, hogy ez a szolgáltatás néhány éven belül olyan lesz, mint manapság a szemöldökszedés vagy a sminktetoválás, azaz megszokott.

A hosszú távú tervei is erre a bevettségre épülnek. Meggyőződése, hogy az élet jó, kreatív és üzleti partnereket fog az útjába sodorni, velük közösen pedig országos szintűre lehet fejleszteni az üzletet. „Vannak már konkrét elképzeléseim, akikkel és miként lehet fejleszteni, hogy széles körben sikeresek legyünk. Nem félek kimondani, kedvező esetben akár nemzetközi térre is ki lehet lépni úgy, hogy az ember Barótról indul” – mondotta Szász-Andorkó Enikő.