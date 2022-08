Újraalapítják a marosvásárhelyi katolikus iskolát

Előző írásunk

A helyiek közül kevesen emlékeznek már Bölön egykori ragadványnevére, de mi ragaszkodunk ezekhez, mert a ragadványnév és a falucsúfoló is hagyományt hordoz. Bölöni születésű férfiember mesélte mosolyogva, hogy ha valahol emlegette szülőfaluja nevét, gyakran megjegyezték: „jaj, azok a kerékszegesek!” Főleg vásárok alkalmával történt meg, hogy a vicc kedvéért észrevétlenül kivették egy-egy vásáros gazda szekerének egyik kerekéből a szeget. Ehhez mi annyit még hozzátehetünk: hihető, ugyanis vásárokban általában kissé mindig emelkedettebb a férfiemberek csínytevő hangulata. Bármennyire is humoros a kerékszegek története, úgy döntöttünk, hogy most inkább a községhez kötődő és kevésbé ismert tudományos érdekességekről, történetekről mesélünk.