Isten nem csupán megteremtett bennünket, nemcsak gondot visel ránk, de feladatokat is ad az embernek, a feladat mellé pedig tehetséggel is megáld – ezekre a gondolatokra épül az a meghitt, kiscsoportos gyermektábor, melynek otthona a napokban a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség. A napi tevékenységek révén a tábor szervezői arra igyekeznek rávilágítani, hogy egyik legfontosabb feladatunk megtalálni, miben vagyunk jók, mire hívott el az Isten és miben kell az ő munkatársai legyünk.

A táborban jó példákkal szemléltetik, érzékeltetik a gyermekekkel, hogy a különböző mesterségek, foglalkozások hogyan válnak hivatássá – részletezte lapunk érdeklődésére Péterfi Ágnes lelkész. Elmondta, arról is beszélgettek a gyermekekkel, ki mi szeretne lenni felnőttként, miben érzik az Isten támogatását, s azt tapasztalták, a gyermekek pontosan meg tudják fogalmazni ennek kapcsán válaszaikat, és azt is tudják, hogy szeretni kell, amit csinálunk, „hogy ne legyen minden nap nehéz”.

Hétfőn főként ismerkedéssel és játékkal telt a nap, de elkészült a tábori zászló is, kedden pedig a fával és annak megmunkálásával ismerkedett a csapat. Balázs Antal fafaragó mester nemcsak mesélt a fafaragásról, de eszközeit is magával vitte, így alkalom adódott azokat megismerni, kipróbálni. És mesélt a kopjafákról, azok jelképeiről, a magyarsághoz és székelységhez való kötődésükről. Pál Tünde a bútorfestés titkaiba avatta be a gyermekeket, a foglalkozás eredetéről is mesélt, és néhány technikát is megismertetett a résztvevőkkel.

Ma a zene és a zsoltárok képezik a tevékenységek magvát, ehhez kapcsolódóan időutazásra hívják a gyermekeket, mely során a zene alakulását követik, és arra is lehetőségük lesz, hogy különféle hangszereket – fúvóstól a billentyűsig – kipróbáljanak, megszólaltassanak. Ugyanakkor arról is szó esik, hogy miként válhat a hobbiból hivatás.

Csütörtökön a kovász és a kenyér képezi a tevékenységek alapját: a táborozók egy pék segítségével készítenek kovászt, amit majd hazavihetnek, és a továbbiakban maguk táplálhatnak. Az alkalomra az udvaron egy kemencét is felállítanak, ebben sütik meg a gyermekek a maguk készítette pizzát – vázolta Péterfi Ágnes.

A vallásos gyermekfoglalkozás péntekre is tartogat meglepetéseket, délután pedig a szülőkkel kiegészült csapat a Benkő-forráshoz vonul, ahol vasárnap estig családos tábort szervez a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség. Ezzel az egy éve elindított családi istentiszteleteket zárják le, de egyben szép kerete lesz a gyermektábornak is.

Péterfi Ágnes úgy fogalmazott, leginkább elcsendesedésre alkalmas programokat szerveznek, melyek révén lehetőséget teremtenek a családdal, közösségben és Istennel együtt lenni, de természetesen sok játékra, gyermekfoglalkozásokra, kézműves-tevékenységekre is sor kerül. Emellett érdekes előadásokba is bekapcsolódhatnak a résztvevők, közös éneklést is tartanak, a tábortűz sem marad el, de sétára is hívják a résztvevőket az erdőbe, hogy megmutassák, érzékeltessék a gyermekekkel, mennyire fontos a bennünket körülvevő természet és annak védelme. A helyszínen található erdei kápolnánál vasárnap istentiszteletet tartanak.