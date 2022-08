Bem utca: újabb méréseket végeznek

Lassan halad a kézdivásárhelyi Bem József utca felújítása: a kivitelező a vizenyős talaj miatt még egy rend geológiai mintát elemeztet, és amennyiben jónak bizonyul, látványosabb lesz a haladás, következhet az aszfaltozás is.

Nagyon nehéz a Kézdivásárhelyhez tartozó Oroszfaluban utat építeni, pontosabban megfelelő alapot készíteni: a régebben is vizenyős, mocsaras részen a talaj szivacsként viselkedik, éppen ezért különleges módszerrel próbálkoznak, hogy tartós fundamentumot tudjanak készíteni a 11-es országút részét képező szakasznak, amelyen naponta több ezer autó halad át, hiszen az egyik összekötő út ez Moldva és Erdély között.

Az alapozás egy részét elvégezték, a forgalmat is ráengedték arra a részre, közben vizsgálják, hogy miként viselkedik az eddig leterített anyag. Már vettek geológiai mintát, jövő héten még egy réteg ballaszt kerül az útra, majd újabb mintavétel következik – tájékoztatott Bokor Tibor polgármester, aki szerint a munkát az elmúlt pár nap esős időjárása is hátráltatta. „Amennyiben az újabb vizsgálat eredménye is azt mutatja, hogy az útalap tartós tud maradni, akkor következhet az aszfaltozás, erről tájékoztatott a kivitelező” – mondotta Kézdivásárhely elöljárója.