Ismét feljelentést tettek magyarellenességért

Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője szerdán közösségi oldalán jelezte, a szervezet az elmúlt napokban a lelátókon tapasztalt intenzív magyarellenes magatartás miatt ezúttal is az összes illetékes romániai fórumhoz fordult, valamint az Európai Labdarúgó-szövetségnél is feljelentést tett.

Hétfőn a Sepsi OSK az újonc Kolozsvári Universitatea vendégeként lépett pályára. A mérkőzés magyarellenes skandálásoktól volt hangos, ráadásul az ultrák az első és a második félidőben is provokatív molinókat feszítettek ki, azt üzenve, hogy Székelyföld nem létezik, a trianoni szerződés egy szent dokumentum, amely szentesíti földjeink határait, valalmint az is olvasható volt, hogy le kellene törölni Sepsiszentgyörgyöt, Csíkszeredát és Székelyudvarhelyet a futball térképéről. A hangosbemondó figyelmeztetése ellenére is folytatódtak a xenofób rigmusok, ezért a 26. percben Sebastian Colțescu tíz percre félbeszakította a mérkőzést.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat ismételten felkérte a Román Labdarúgó-szövetséget, érdemben tegyen annak érdekében, hogy hasonló esetek ne fordulhassanak elő. Ugyanakkor a tavalyi tapasztalatból kiindulva (amikor az Európai Labdarúgó-szövetséget is megkeresték, jelezve nekik a romániai futballban uralkodó folyamatos gyűlöletbeszédet, viszont az UEFA jelzésüket kikerülte, azt válaszolta, hogy ez nem tartozik a hatáskörébe), idén azt jelezték a nemzetközi szervezetnek: a román szakszövetség nem tesz érdemi lépéseket annak érdekében, hogy a székelyföldi csapatok, köztük a Sepsi OSK, civilizált körülmények között játszhassanak, anélkül, hogy folyamatosan idegengyűlölő incidenseknek legyenek kitéve.

Benkő Erika úgy fogalmazott: levelükben hangsúlyozzák, hogy mindannyiunk feladata a sport tisztaságának védelme, legfőbbképpen az európai szakszövetségé, és arra kérték Aleksander Čeferin UEFA-elnököt, erre a kötelezettségre emlékeztesse a Román Labdarúgó-szövetséget is, amelynek ilyen kérdésekben pártatlannak és objektívnek kellene lennie. A korábbi parlamenti képviselő pozitív válaszban és fejleményekben reménykedik. (miska)