Rovarirtás Sepsiszentgyörgyön

Harmadik és egyben utolsó alkalommal kerül sor rovarirtásra Sepsiszentgyörgyön ma és holnap. A szúnyogokat és kullancsokat kizárólag földi módszerrel permetezik. Ahogyan a korábbi két alkalommal, ezúttal is 21 óra után permeteznek a kívánt hatás elérése érdekében. A nehezen hozzáférhető helyeken kézi pumpákat használnak, de a rovarirtó szereket autóból is szórják. A vizes területeken, a folyók és a patakok partján napközben is permetezni fognak a kullancsok ellen.

Röviden

MÉHNYAKRÁKSZŰRÉS. Kovászna megyei 24–64 év közötti nők számára ingyenes Babeş–Papanikolau- (HPV) tesztelést végeznek a méhnyakrák megelőzése és időbeni felfedezése érdekében indított karaván szakemberei. Bodzafordulón ma 10 órától a kórház udvarán, Dobollón 26-án 10 órától a kultúrotthon udvarán várják ingyenes szűrővizsgálatra a nőket.

ÁRAMSZÜNET. Ma 8–16 óráig Dánokon, Maksán és a Csernátonhoz tartozó Albisban szünetel az áramszolgáltatás. Érdeklődni a 0800 500 929-es zöldszámon lehet.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Magyarhermányban és Kisbaconban, pénteken Nagybaconban gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumiabroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak. Síküveget (ablaküveg) nem vesznek át.

BEIRATKOZÁS. Sepsiszentgyörgyön a Gyermekek Palotája szakköreire augusztus 29. és szeptember 30. között hétfőtől péntekig 14 és 18 óra között személyesen lehet beiratkozni az intézmény Kőrösi Csoma Sándor utcai székhelyén. A tevékenységek szeptember 5-én kezdődnek.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 315 136), Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Zene

NYÁRESTI KONCERT A VÁRTEMPLOMBAN. A Rákász Gergely Alapítvány szervezésében ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Vár­templomban fellép Dénes Dorottya (cselló), Nagy Tünde (hegedű), Kiss Péter (harmonika), Török Ákos (zongora). A koncertre a belépés ingyenes, felajánlásokkal a fellépő fiatalokat támogathatják.

A ZENE LEGYŐZI A RÁKOT. Pénteken 19 órától a Slang Gospel Band nagyszabású adománygyűjtő koncertjével zárul az idei KultúrPark rendezvénysorozat Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban. A zene legyőzi a rákot című koncerten az adományokból begyűlt összeget a zenekarvezető Cserkész Adalbert – Jimmy kezelési költségeinek fedezésére fordítják a zenészek.

DIABOLUS IN MUSICA-KONCERT lesz augusztus 28-án 20 órától a sepsiszentgyörgyi Szimplában. A Diabolus In Musica az Ørdøg akusztikus féltestvére, amely azonban sem tagságában, sem műsorában nem ugyanaz, mint a Fonogram-díjas anyazenekar. Jegyet a koncert helyszínén lehet vásárolni 35 lejért.

KLASSZIKUS ZENE TOTYOGÓKNAK. A 2022-es Com’ON Sepsi egyik nyertes csapata, a Classics for Babies meghív minden kisgyermekes családot Sepsiszentgyörgyön a Vártemplom nagy gyülekezeti termébe szeptember 3-án 10 órától a Klasszikus zene totyogóknak című koncertre. Az a különlegessége, hogy székek helyett babapokrócról, piknikpokrócról hallgatják majd a zenét, tetszés szerint, a legkisebbek gügyöghetnek, mászkálhatnak, táncolhatnak vagy éppen majszolhatnak valamit. A Csíra is jelen lesz finomságokkal. A belépés ingyenes.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16 órától DC Szuperállatok ligája (románul beszélő), 16.30-tól Tomboló blöki (magyarul beszélő), 18 órától Ahol a folyami rákok énekelnek (román feliratos), 18.15-től Thor: Szerelem és mennydörgés (magyarul beszélő), 20.15-től Nem (román feliratos), 20.30-tól Fenevad (magyarul beszélő).

Színház

KONCERTSZÍNHÁZ. Kézdivásárhelyen a VigadóArt szervezésében az Őszi Sokadalom keretében a nagyszínpadon augusztus 27-én 22 órától a Felemel című koncertszínházat tekinthetik meg az érdeklődők. Producer: Lung László Zsolt, Dancs Zsolt, rendező: Lung László Zsolt.

Kiállítás

A MAGYAR FOTOGRÁFIA NAPJA. Augusztus 28-án, vasárnap 11 és 19 óra között székelyföldi fotóklubok és független alkotók részvételével szabadtéri fotókiállítás formájában kerül sor a magyar fotográfia napja megünneplésére a sepsiszentgyörgyi Erzsébet park zenepavilonja és a Pavilon Café előtti sétányon.

Hitvilág

CSALÁDI NAP KOVÁSZNÁN. Szombaton a kovásznai templomban és templomkertben családi napot tartanak. A program 10.30-kor gyülekezővel és kötetlen beszélgetéssel kezdődik. 11 órától előadást tart Szénégető István atya, a főegyházmegyei családpasztorációs iroda vezetője Család, hol vagy? címmel. 12 órakor közösen imádkoznak 12.30-tól a templomkertben a Kikapcsolsz ifjúsági csoport ad koncertet. Negyed kettőtől, szintén a templomkertben, közös ebéden vehetnek részt a családok, 14 órától gyermek- és családprogramok lesznek. Mindenkit hívnak és várnak.

Szekeres-találkozó Mezőmadarason

Negyedszer szervezik meg 2007 óta szeptember 10–11-én a mezőmadarasi Szekeres család találkozóját az ősi fészekben, Mezőmadarason a kultúrházban, ahol megtekinthető lesz a bővített családfa. Szekeres Sándor családtörténeti előadást tart, Szekeres Attila István heraldikus a család nemeslevelét és címerét mutatja be. Vacsora biztosított. Vasárnap 11 órától istentisztelet lesz a református templomban, utána megkoszorúzzák Szekeres István (1924–1999) református lelkipásztor emlékkopjáját a templomkertben. Érdeklődni, jelentkezni Szekeres Szabolcsnál lehet az szsz@iid.hu e-mail-címen vagy a 0036 309 511 347-es telefonon. Szállásfoglalás Szabó Izoldánál a 0752 214 490-es telefonon.