Erdélyben tudunk róla, hogy a sárga rókagombán kívül olykor leszedik a bársonyos rókagombát (C. friesii), valamint a sötétedő húsú rókagombát is, de ez ritkán, kivételesen fordul elő (például összetévesztés következtében). Újabb adatunk, hogy van népi neve az ibolyás rókagombának (Cantharellus amethysteus) is: őszi ró­ka(gombá)nak hívják Borszéken, Gyergyóban. A magyar nyelvterületen amúgy csak Székelyföldön ismert ennek a gombának a népi elnevezése.