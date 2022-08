Ki fizeti a vízveszteséget csőtörések, csepegő csapok vagy az utcán is jól észlelhető szivárgások esetén? Ezt a kérdést járta körül és szolgált válasszal is szerdai tájékoztatójában a Közüzemek Rt. regionális vízszolgáltató.

A közleményben leszögezik, amennyiben veszteség keletkezik a vízhálózatban, azt a szolgáltatónak vagy a lakóknak kell állniuk, a döntő érv minden esetben az, hogy hol történt a meghibásodás. Amennyiben a ház vagy tömbház vízórája előtt, akkor a szolgáltatót terheli a veszteség, ha utána, akkor a ház vagy tömbház lakóit – szögezték le.

Megjegyezték: a tömbházak saját, „rendkívül precíz mérést” biztosító vízórával rendelkeznek, a lakásokban található vízórák pedig költségelosztók. „Bár a funkció mindkét esetben ugyanaz, a mérés pontossága eltérő, ezt A-tól D-ig terjedő besorolással jelzik (az A kategória a legkevésbé precíz, a D pedig a legpontosabb). A tömbház-lakásokban a legtöbb költségelosztó óra A vagy B besorolású: az A óránkénti 60 literes vízhozamnál indul el, a B már 30 liternél, a C 15 literes fogyasztást is érzékel” – mutattak rá. Ez a magyarázat a veszteségekre is: „ha egy 20 lakrészes tömbházban nagyjából 40 vízóra mellett, enyhén csepegő csapoknál 8–8 literes veszteség keletkezik két lakrészben, azt csak a tömbház előtt elhelyezett főóra fogja mutatni”. Ez a veszteség akár 11 és fél köbméter is lehet havonta – hívták fel a figyelmet, a felmerülő költség pedig a lakókat terheli. Hasonló a helyzet egy vécé esetében is, melynek tartályánál enged a gumitömítés, hiszen így óránként akár 20 liter víz is elfolyhat, ami egy hónap alatt 14 köbméter veszteséget jelent – olvasható a közleményben.

A tömbházak esetében a számlázás a vízszolgáltató órája szerint történik: „ebből vonják ki a lakók költségelosztó óráiból leolvasott összeget, a különbséget pedig elosztják a lakótársulás által használt módszer szerint – rendszerint lakrészekre lebontva”.

A vízórákat időnként szükséges lecserélni, mert a lerakódások miatt kevésbé pontosan mérnek, így a veszteség is nagyobb lehet. A vízszolgáltató által használt mérőműszereket legtöbb hétévenként ellenőrzi a Romániai Metrológiai Iroda.

A veszteségek csökkentése érdekében a Közüzemek Rt. azt javasolja a fogyasztóknak, hogy a szivárgásokat szüntessék meg mind a lakásokban, mind az alagsorokban, pincékben, szereltessenek be vízórát és ellenőriztessék azok működését. (dvk)