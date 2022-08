Mellékutcák korszerűsítését készítik elő

Egyenesbe kerülhet Sepsiszentgyörgyön a Borvíz utca három mellékutcájának – Gát, Malomgát, valamint Irinyi János – a korszerűsítése, miután a helyi tanács legutóbbi ülésén elfogadták az utolsó szükséges műszaki tervet a közbeszerzési eljárás elindításához. A Május 1. és a Borvíz utcát összekötő rövid utcák – melyek közül kettő a Debren-patakot is keresztezi – rendbetétele elég rég szerepel az önkormányzat napirendjén, de különböző okok miatt csak részben sikerült megvalósítani. Az elmaradt felújítási munkálatokat az Anghel Saligny-programon keresztül elnyert támogatásból valósítják meg.

A legutóbbi tanácsülésen a Gát utca műszaki tervére bólintottak rá. A terv szerint aszfalt kerül az úttestre, járdákat alakítanak ki, lesz esővíz-elvezető hálózat, a Debren-patakon átvezető jelenlegi, fából és fémből készült pallót elbontják, helyette betonalapú gyalogoshidat építenek. A beruházás összértéke meghaladja a 2,2 millió lejt.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester lapunk megkeresésére elmondta, mind a három mellékutcában az elmúlt években kicserélték az ivóvíz- és szennyvíz-, valamint a gázhálózatot, az esővíz-elvezetés viszont nem készült el egyik helyen sem, illetve az aszfaltozás is elmaradt.

A Malomgát és Irinyi János utcák műszaki tervét már korábban, július folyamán elfogadták. A 268 méter hosszú Malomgát utca esetében a beruházás összértéke közel 1,8 millió lej, az úttest feljavítása, az esővíz-elvezetés megoldása mellett itt is szerepel egy kis híd cseréje. A jelenlegi fémpalló rozsdás, több helyen kilyukadt, és a beton tartóelemek is megrongálódtak. Az utcában egyébként nem lesz járda, mivel annyira szűk, hogy csak az úttest előírt szélességét tudják biztosítani.

Az alig kétszáz méter hosszú Irinyi János utca rendbetétele 1,77 millió lejbe kerül, itt is az úttest aszfaltozása, a járdák, valamint az esővíz-elvezető hálózat kialakítása szerepel a tervekben.

Tóth-Birtan Csaba azt is elmondta, hogy a műszaki terv birtokában hamarosan elindíthatják a közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására. Mivel kis értékű munkálatokról van szó, könnyen előfordulhat, hogy egyenként meghirdetve nem kerül jelentkező, ezért valószínű, hogy csomagban, egyszerre bocsátják licitre, hátha a nagyobb összeg vonzóbb lesz a kivitelezőknek.

Mindhárom utca azok közé tartozik, amelyeket soha nem borított aszfalt, közművesítve sem voltak. Az önkormányzat már jó ideje kezdeményezte az ilyen utcák rendbetételét, a fentebb említett háromnak a korszerűsítését évekkel ezelőtt az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (BERD) felvett hitelből akarták finanszírozni, akárcsak a Borvíz utcát. A munkálatok egy részét sikerült is elvégezni, ám az Országos Korrupcióellenes Ügyészség egy számvevőszéki ellenőrzés nyomán vizsgálatot indított, és emiatt 2015-ben minden olyan munkálat leállt, amit ebből a keretből kellett volna fizetni. A vizsgálatot 41 hónap után, 2019 júliusában zárták le, törvényszegést nem találtak, így az önkormányzat elviekben folytathatta volna a munkát. De annyi idő után a korszerűsítési dokumentációt frissíteni kellett, illetve később a koronavírus-járvány is beleszólt a dolgok alakulásába, valamint most részben a gazdasági válság.