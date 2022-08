Az utca hangja

Ez egyébként meglátszik a fekvőrendőrökön is: az egyik oldalon hamar felszakadozott a gumi, és egy kicsit csendesebb is lett az utca, de aztán tettek helyette mást, és azóta ismét olyan zajban élünk, mint egy harctéren. Tudom, hogy amíg az új terelőút el nem készül, addig csak itt tud elhaladni az átmenő forgalom, de addig is tegyenek valamit az utca lakóinak nyugalmáért is!

D. K., Sepsiszentgyörgy. Tavaly nem sikerült megnéznünk az István, a király rockoperát, most azonban eljutottunk rá. Nagy élményre készültünk, és szép is volt tényleg, de a zenét időnként túlságosan hangosnak éreztük, annyira, hogy olykor alig hallottuk az énekeseket, és csak az emlékeinkből egészítettük ki a szöveget. Tudom, hogy manapság sok koncerten a hangerő a legfontosabb, de azért nem mindenki szereti, ha a dübörgés mindent elnyom...