Szeptember 1–3. között ismét élettel telik meg a sepsiszentgyörgyi egykori dohánygyár, mely ezúttal Erdély legújabb városi fesztiváljának, a Sepsi Tabakónak szolgál otthonául. A hely adottságaihoz, légköréhez igazodva az érdeklődőket három műszakra osztott programokkal várják a szervezők, a szakmai előadásokon új ismeretek szerezhetők, és természetesen lesz alkalom szórakozni, bulizni, közösséget építeni is.

Az egy hét múlva rajtoló fesztivál részleteiről közleményben számoltak be a szervezők, kiemelve: kevés olyan rendezvényhelyszín van az országban, ahol egy régi gyár és annak teljes területe kulturális célokra használható. Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, a rendezvény fő szervezője úgy fogalmazott: egy fesztivál is lehet remek tudásfórum, ahol „laza környezetben, a barátaik köré­ben hozzájuk hasonló fiataloktól, az ő nyelvüket értő és beszélő szakmai előadóktól tanulhatnak a fesztiválra érkezők”. Megjegyezte, fontosnak tartották olyan előadók meghívását a rendezvényre, akik elismertek és széles körű közönséget szólítanak meg.

A Sepsi Tabakó az első műszakban különböző szakmai előadásokkal és műhelymunkákkal szólítja meg mindazokat, akik a kultúra, a művészetek, a tudomány, a technológia, valamint a sport iránt érdeklődnek. A meghívottak között jelen lesz Bagoly Levente sepsiszentgyörgyi ultrakerékpáros, aki a kirgiz Selyemút Hegyi Versenyről mesél, Kádár Annamária pszichológus, Rácz Béla Gergely, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem oktatója és Tonk Márton, a Sapientia EMTE rektora is. A fesztiválozók ugyanakkor találkozhatnak Calum T. M. Nicholsonnal, a Cambridge-i Egyetem oktatójával, illetve Kálnoky Boris magyar származású német külpolitikai újságíróval.

A szervezők azokra is gondoltak, akiket a közösségi médián keresztül lehet inspirálni: a Sepsi Tabakó Fesztivál vendége lesz Csányi Péter és Bárány Bence, az Instagramon és termékeiken egyaránt irodalmat népszerűsítő Vates ötletgazdái. Szintén az elérhető irodalom szolgálatában áll a Poket zsebkönyvek projekt, amelyet Horváth Panna képvisel, továbbá a pszichológiai témákat a közösségi médiában érthetően bemutató Mélylevegő Projekt megvalósítói is Sepsiszentgyörgyre látogatnak.

A szervezők hangsúlyozták, a programok három nyelven zajlanak majd: a külföldi előadókat angol nyelven lehet követni, a helyieket magyarul vagy románul, szinkrontolmács segítségével.

Az első műszak szakmai programjaiért a Mathias Corvinus Collegium (MCC) felel. Talpas Botond, az MCC erdélyi tevékenységért felelős igazgatója úgy fogalmazott, az előadások és beszélgetések keretében a nagyvilág történéseivel és azok helyi vonatkozásaival ismerkedhetnek meg a fiatalok. Érdekesség, hogy a szervezet a tanévnyitóját is a Tabakó Fesztiválon tartja meg.

A második műszakban azokat kívánják megszólítani, akik külföldi és belföldi zenekarok koncertjein buliznának. A Tabakó vendége lesz mások mellett a Carson Coma, az Anna & the Barbies, a Dzsúdló, valamint a sepsiszentgyörgyi Szempöl, az Álljunk meg! és a House of Pioneers is hallható, látható lesz a fesztivál szín­padán.

A Tabakó harmadik műszakja két éjjeli zenei helyszínen nyújt szórakozási lehetőséget, ahol lemezlovasok és különböző rétegzenék biztosítják majd a hangulatot és a terepet akár hajnalig a bulizni vágyóknak.

A Sepsi Tabakó Fesztivál programját, valamint a belépőkkel kapcsolatos információkat a www.tabako.ro oldalon vagy a fesztivál közösségi médiás felületein lehet megtekinteni.