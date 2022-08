Ittasan a volán mögött

Következő írásunk

A tanintézetek többsége felkészült a tanévkezdésre, már ami az épületek állapotát illeti, de néhány jelentősebb beruházásnál gondok voltak a munkálatok ütemével, ezért az oktatás pótlólagos helyszíneken kezdődik szeptember ötödikén – jelentette be tegnapi sajtóértekezletén Tóth-Birtan Csaba. Sepsiszentgyörgy alpolgármestere szerint két fronton is zajlott a tanintézetek rendbetétele, egyrészt önkormányzati forrásokból javítási munkálatokat végeztek 15 óvodában és iskolában, ezekkel párhuzamosan pedig 13 nagyszabású beruházás is folyamatban van – ezeket külső forrásokból finanszírozzák.