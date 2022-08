Újrakezdünk

Ez túlzásnak is tűnhet, mégsem az: a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium ismételt létrehozásáért folytatott küzdelem már rég túlmutat Bernády György városán. Szó, ami szó, az egykori legendás városépítő polgármester bizonyára forogna sírjában, ha tudomást szerezne az ott zajló küzdelmekről, ám esetenként talán némi bizakodásra is lehetne oka. A tegnapi fejlemények is reménykeltőek: a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők rábólintottak az iskolahálózat módosítására – bonyolult és nehezen érthető jogi követelményeknek kell megfelelniük az iskola újraalapítóinak! –, ez ugyanis azt jelenti, hogy immár harmadik alkalommal kezdődik el az iskola bejegyzési folyamata, jó esetben pedig a 2023–2024-es tanévtől ismét önálló intézményként működhet a római katolikus gimnázium. A katolikus iskola ugyanis a 2022–2023-as tanévben nem önálló intézményként, hanem a Bolyai Farkas Gimnázium alegységeként folytatja tevékenységét, miután a létrehozását kimondó 2018-as miniszteri rendeletet a legfelsőbb bíróság májusban érvénytelenítette.

Persze, azért korai még ünnepelni. A tegnapi döntés csak az első szükséges lépés a továbbiakhoz, ám figyelemre méltó, hogy a 23 tagú marosvásárhelyi önkormányzati testületben 15-en támogatták a kezdeményezést. A tizenegy helyi képviselővel rendelkező RMDSZ-nek szövetségeseket kellett keresnie és találnia ahhoz, hogy elfogadják e határozatot. Persze, eme ügyet – említhetnénk magyar ügyként is, ám egy egyházi iskola létezése egy magát demokratikusnak valló államban nem tekinthető kizárólagosan magyar ügynek – továbbra is ellenzi nyolc másik önkormányzati képviselő, s még jó, hogy éppen kisebbségben maradtak. Lesz-e valaha teljes konszenzus ilyen horderejű kérdésekben?...

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere azt írta tegnap közösségi oldalán: a tanács elfogadta a Bolyai Farkas Elméleti Líceum átszervezésének elkezdését szabályozó határozatot. „Ennek értelmében – hangsúlyozza – a 2023–2024-es tanévvel kezdődően létrejöhet a Római Katolikus Gimnázium”. Az átszervezés után az oktatási intézmény összesen 21 osztálynak ad majd otthont, s megnevezte azt a két épületet is, ahol az iskola fog majd működni. „Folytatjuk a munkát, nem hagyjuk az iskolát!” – zárta bejegyzését Soós Zoltán.

Következő lépésként a Maros megyei tanfelügyelőségnek is egyet kell értenie az iskolahálózat bővítésével, hívja fel a figyelmet Kovács Mihály Levente, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke, illetve a Maros megyei tanács alelnöke. Három nappal ezelőtt pedig Tamási Zsolt, a katolikus iskola rendíthetetlen igazgatója ismételten azt közölte, mint 111 nappal korábban: „nem ért véget az iskola története, újrakezdünk”.

Igen, újrakezdünk. Ma a katolikus iskoláért, holnap valami másért. Ameddig csak lehet, ameddig csak tehetjük, hiszen ez nem csak kényszer, hanem erdélyi szükségszerűség is.