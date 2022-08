Az eseményre a Vigadó Művelődési Ház dísztermében került sor, szokás szerint először a laudációk hangoztak el. Józsa Irén munkásságát Nagy Judit tanárnő, a Nagy Mózes Közművelődési Egyesület alelnöke ismertette, dr. Erdély Csaba laudációját dr. Tarczali Mária gyermekgyógyász-főorvos mondotta el, dr. Kelemen Andrásról pedig Bakk-Vitális Mária Kinga, a Wegener Pro Sanitate Alapítvány elnöke, a Zarah Moden és New Fashion készruhagyárak vezérigazgatója beszélt. A díjazottak munkásságának ismertetése után Bokor Tibor polgármester lépett mikrofonhoz, a maga során ő is elmondta, miért találta a tanács érdemesnek a három személyt a város részéről elismerésben részesíteni, majd átnyújtotta a díjakat.

Dr. Erdélyi Csaba belgyógyász főorvos 1941-ben született. Miután Zsibón elvégezte elemi iskoláit, Kolozsvárra került, ahol a nagy múltú Református Kollégiumban tanult tovább. Tanulmányai után a kolozsvári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre felvételizett 1959-ben. 1965-ben államvizsgázott általános orvosi karon. Döntését a belgyógyászati szak mellett Goia Ion professzor szaktudása befolyásolta, aki 1920-ban Iuliu Hațeganu professzorral megalapította a kolozsvári egyetem belgyógyászati klinikáját. 1968–1970 között a kovásznai szívgyógyászati körház orvosaként ismerkedett Háromszékkel. Dr. Benedek Géza főorvos vezetése alatt a kardiológia iránti érdeklődése lépett előtérbe. 1970-ben belgyógyász szakorvos lett. Így kapott kinevezést a kézdivásárhelyi városi kórház belgyógyászati osztályra. 1992-től főorvosként, orvos igazgatóként és osztályvezetőként dolgozott egészen 2006-ig nyugdíjazásáig, amelyet nyugdíjas belgyógyász orvosként 2016-ig folytatott.

Józsa Irén pedagógus 1951. június 12-én született Marosvásárhelyen, ahol édesapja a Művészeti Líceum magyartanára, édesanyja pedig festőművész volt, ez az indíttatás határozta meg a pályáját és életét. A középiskolát Marosvásárhelyen végezte, majd Kolozsváron magyar–francia szakon diplomázott, ezt követően Kézdivásárhelyre, a Nagy Mózes Elméleti Líceumba került tanítani. Kézdivásárhely értelmiségi rétegében kiemelt helyet foglal el, a kulturális élet szervezésében centrum szerepét tölti be.

Dr. Kelemen András szülész-nőgyógyász főorvos 1951. június 18-án született Kézdivásárhelyen. A marosvásárhelyi Képzőművészeti Gimnázium grafika szakának elvégzése után a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemen folytatta tanulmányait, 1977-ben szerzett általános orvosi diplomát. 1977. november 1-jétől a Kézdivásárhelyi üzemi rendelőben általános orvosként dogozott. 1979-től, sikeres rezidens vizsga után, a bukaresti Dr. Cantacuzino Klinika szülészeti-nőgyógyászat és sebészeti, majd a bukaresti CFR Klinika urológiai osztályán rezidens orvos. A gyakornoki időszak után, az általános orvosi vizsgájához hasonlóan, jeles eredménnyel szakvizsgázott szülészet–nőgyógyászatból. 1982-től a kézdivásárhelyi kórház szülész-nőgyógyász szakorvosa, 1992-től pedig a sikeres főorvosi vizsga után nőgyógyász főorvosa. 1994-ben az osztályvezetői versenyvizsgát követően a szülészet vezetője lett. 2004-ben pedig a Kézdivásárhelyi Városi Kórház ideiglenes főigazgatójának nevezik ki. 2006-tól 2020-ig, az egészségügyi menedzsment képesítés megszerzése, valamint országos versenyvizsga után az intézmény menedzsere.

Józsa Irénhez mint egykori kollégájához szólt. „Évtizedeken át voltunk kollégák, te a humanizmust hirdetted a Nagy Mózes Líceumban, én pedig a reál tantárgyakat kedveltettem meg a kantai diákokkal. Mindig az irodalom, a művészet bűvkörében éltél, második hivatásod volt e kettő. Mindig csodálkoztam, mennyire átszellemülsz, amikor előadsz egy verset, legyen az magyar költő tollából származó, vagy külhoni tollforgató szerzeménye. Sok érdemed van, Nagy Judit már tételesen felsorolta, hogy ki vagy és mit tettél, én így inkább az emberről, az emberi oldaladról ejtek néhány szót. Nem is tudom, hogy voltál-e valaha szomorú, legalábbis az iskolában. Biztos igen, de jól palástoltad. Melletted valahogy mindig vidámabb lett a levegő, természetes kedvességed pedig nemcsak a diákokat derítette jobb hangulatra egy-egy általam tartott fizikaóra után, hanem a szünetekben a tanárkollégáidat is. Azt is mondhatnám, hogy hangulatformáló voltál, a szó pozitív értelmében” – mondotta a polgármester.

Dr. Erdély Csaba érdemeit az egészségügy vonatkozásában domborította ki. „Tudom, hogy ön azt vallotta, az orvosi foglalkozás a legszebb emberi elhívatás, ami nem is véletlen, hiszen tudtom szerint már a gyermekkori körorvos és a Kolozsváron élő nőgyógyász nagynéni, ortopéd professzor férje volt a követendő példakép serdülő korában is. Ez azt bizonyítja, hogy a vérében van az orvosi szakma iránti elkötelezettség, az embertársai iránti tenni akarás. Önnek is voltak példaképei, én meg azt gondolom, hogy a doktor úr is példaképpé vált a kézdivásárhelyi egészségügyben dolgozók számára, legyenek azok doktorok, asszisztensek vagy a kisegítő személyzet tagjai” – vélekedett az elöljáró.

Dr. Kelemen András tanácsosként is tevékenykedett, ugyanakkor mint kórházigazgató, szoros kapcsolatot ápolt a politikum tagjaival. A polgármester erre is kitért beszédében. „Kedves Andris, nőgyógyász főorvosként gyermekek ezreit segítetted világra, kismamák és súlyos betegek életét mentetted meg, ha úgy volt szükséges. Már ez önmagában elég lenne az elismerésre, hiszen semmi sem fontosabb a világon, mint az emberi élet. Néhai doktor Bíró Géza igazgatótól vetted át a kórház vezetésének a stafétabotját, egyszerre kapva egy szép és ugyanakkor nehéz terhet a válladra. Szépet, hiszen a kórház célja az, hogy az embereken segítsen, nehezet azért, mert ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen, sokszor emberfeletti munkára van szükség. Te mentél az utadon, kopogtattál a megfelelő ajtókon, győzködtél, panaszkodtál és kértél. Ha szükség volt, akkor félretetted a büszkeséget, magadra öltötted a koldusruhát, és támogatásért indultál annyiszor, ahányszor szükség volt arra. Tetted ezt a kórház érdekében. Műszaki emberként is ismerlek, otthonosan mozogsz a számítástechnika és a modern eszközök világában. Neked köszönhető, hogy kórházunk ma korszerű felszerelésekkel van ellátva, olyan eszközökkel, amelyeket nagyvárosok rokonintézményeiben is tágra nyitott ajtókkal fogadnának” – vélekedett Bokor Tibor, aki ezt követően átadta a díjakat.

A díjátadás utolsó mozzanataként a kitüntettek mondottak köszönetet az elismerésért, a rendezvény végén pohárköszöntő zajlott.