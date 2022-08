A Ferencváros a Crvena Zvezda, az AS Monaco és a Trabzonspor csapatával került azonos négyesbe az Európa-liga isztambuli sorsolásán, amelyen a 97-szeres válogatott Gera Zoltán is segédkezett. A csoportkör szeptember 8-án kezdődik és november 3-ig tart. A döntőt a Puskás Arénában rendezik 2023. május 31-én.

A H-csoportba besorolt zöld-fehér mezesek sorozatban negyedik alkalommal érdekeltek európai kupasorozat főtábláján: 2019-ben, tavaly és idén az Európa-ligában, 2020-ban a Bajnokok Ligája csoportkörében játszottak. A nyolc négycsapatos csoportból az elsők a nyolcaddöntőbe jutnak, míg a második helyezettek a Bajnokok Ligájából érkező nyolc csoportharmadikkal találkoznak a 16 közé jutásért, onnantól pedig egyenes kieséses rendszerben folytatódik a sorozat. A nemzetközi kupaszereplés a csoportharmadikok számára sem ér véget, ezek a csapatok ugyanis a Konferencia-liga egyenes kieséses szakaszába kerülnek át.

Isztambulban a Konferencia Liga csoportkörét is kisorsolták, így ellenfeleket kapott a Kolozsvári CFR és az FCSB. Előbbi a G jelű kvartettben a cseh Slavia Praha, a török Sivasspor és a koszovói FC Ballkani ellen lép pályára, míg utóbbi a B jelű négyesben szerepel az angol West Ham United, a belga Anderlecht és a dán Silkeborg IF együttesével. A csoportkör szeptember 8-án kezdődik és november 3-ig tart. A finálét Prágában rendezik 2023. június 7-én.

Az Európa-liga csoportbeosztása: * A: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodö/Glimt, FC Zürich * B: Dinamo Kijev, Rennes, Fenerbahce, AEK Larnaka * C: AS Roma, Ludogorec, Real Betis, Helsinki JK * D: SC Braga, Malmö, Union Berlin, Union Saint-Gilloise * E: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff Tiraspol, Omonia Nicosia * F: SS Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz * G: Olimpiakosz, Qarabag, SC Freiburg, Nantes * H: Crvena Zvezda, AS Monaco, Ferencváros, Trabzonspor.

A Konferencia Liga csoportbeosztása: * A: Basaksehir, Fiorentina, Hearts, RFS * B: West Ham United, FCSB, Anderlecht, Silkeborg * C: Villarreal, Hapoel Be’er-Sheva, Austria Wien (osztrák), Lech Poznan * D: Partizan Beograd, FC Köln, Nice, Slovacko * E: AZ Alkmaar, Apollon, Vaduz, Dnyipro * F: Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgarden * G: Slavia Praha, Kolozsvári CFR, Sivasspor, Ballkani * H: FC Basel, Slovan Bratislava, Zalgiris, Pjunik Jereván.