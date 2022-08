Nyolc kézdivásárhelyi, két-két szerb és amerikai játékossal próbálja megismételni és – miért is ne – túlszárnyalni előző idénybeli teljesítményét a női kosárlabda Nemzeti Ligában érdekelt Kézdivásárhelyi SE együttese, amely szombaton a céhes városi Őszi Sokadalom alkalmával mutatta be 2022–2023-as csapatát. A felső-háromszéki kék-fehérek a rájátszásba jutással és hetedik helyezéssel zárták az élvonal legutóbbi szezonját.

A kézdivásárhelyi játékosok nagy részével tartott szombat délután csapatbemutatót a női kosárlabda Nemzeti Ligában érdekelt KSE együttese. A céhes városi Őszi Sokadalom alkalmával megtartott eseményre az alakulat ifjúsági játékosai mellett rengeteg helyi sportkedvelő volt kíváncsi, akik többek között azt is megtudták, hogy a gárda szeptember 2-án kezdi meg a felkészülési időszakot. A rendezvényen az is kiderült, hogy a felső-háromszéki csapatot továbbra is a szerb Ljuba Kolarevic irányítja, munkáját pedig Farkas Alpár és Ioan Dumitru Minescu segíti.

Az első szezon idegenlégiósaiból mindössze a 169 cm magas szerb Ines Cordát tartotta meg a KSE, melléje csatlakozott honfitársa, a 29 esztendős Milica Mitrovic, aki ZKK Kraljevo mezét cserélte kék-fehérre. Az amerikai kosarasok közül Briana Wilson neve csenghet ismerősen a háromszéki kosárlabda-kedvelőknek, hiszen a center a 2015–2016-os szezonban az egykori Temesvári Danzio játékosa volt. Vele együtt a tengerentúlról érkezik még a 22 éves és 168 cm magas Taylor Hawks, aki a Jacksonville University elvégzése után első európai kalandjára készül a céhes városban. A KSE-nek sikerült megszereznie a kovásznai születésű Biszak Boglárka játékjogát, így sportolónk egyéves szatmárnémeti kitérő után visszatér nevelőegyütteséhez. A soron következő idényben is a kézdivásárhelyi együttest erősíti a KSE vezéregyénisége és húzóembere, a 26 éves Debreczi Iringó, aki mellett továbbra is ott lesz a 187 cm magas Domokos Réka, a tehetséges Kozman Kriszta, illetve Lénárt Andrea, Marthi Kriszta, Bara-Németh Beáta és nem utolsósorban Nagy Júlia Helga.

„Szeretnénk megismételni, esetleg túlszárnyalni a 2021–2022-es szezonban elért eredményünket, mert úgy érzem, hogy jobb és tapasztaltabb csapatunk van, mint egy évvel ezelőtt. Nehéz bajnokság elé nézünk, és úgy gondolom, hogy a Sepsi-SIC simán megvédi címét, a bajnoki ezüstért az Arad és a Rapid fog harcolni, mi és a többiek pedig a negyedik helyért fogunk küzdeni” – nyilatkozta érdeklődésünkre Ljuba Kolarevic vezetőedző, aki továbbá elmondta, hogy csapata szeptember 9–11. között Brassóban egy négycsapatos tornán vesz részt, a felkészülési időszakuk pedig még egy kecskeméti turnét is tartalmazhat.

Nemes tizennegyedik a válogatottal

A sepsiszentgyörgyi Nemes Grétát is soraiban tudó U16-as román válogatott a 14. helyen zárta az augusztus 18–27. között Montenegróban lezajlott B-osztályos Európa-bajnokságot. A korosztályos podgoricai tornát vereséggel kezdték Nemesék, miután 65–62-re kaptak ki Nagy-Britanniától, majd 70–66-ra verték Luxemburgot. A folytatásban Veronica Gavrilă együttese 68–64-re veszített Ausztria ellen és 74–46-ra kapott ki Szlovákiától. A helyosztók első körében Románia 68–62 arányban maradt alul Izlanddal szemben, a másodikban 55–54-re győzte le Írországot és végül 87–62-re kapott ki Ukrajnától, így a nemzeti csapat tizennegyedikként fejezte be a kontinenstornát. Ezen Nemes Gréta 169 percet töltött a pályán, ez idő alatt 41 pontot, 41 lepattanót és 16 asszisztot jegyzett. (tibodi)