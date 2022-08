A szertartáson – amit két ortodox püspök celebrált – bomba elhelyezését jelentették be ismeretlenek, és a tűzszerészek át is vizsgálták a környéket, de a riasztás hamisnak bizonyult. A falunapokra emlékeztető összejövetelen a gyermekeknek bábelőadást, kézműves-tevékenységeket és lovaglási lehetőséget biztosítottak Simion „szponzorai”, és a pártvezér adományokból fedezte a karszalagos meghívottak megvendégelését is, töltött káposztával, sajttal és miccsel. Simion 14 tematikus sátrat is felállíttatott, ahol a 14 román tájegység bemutatkozhatott. A nagyszínpadon népdalénekesek, folk- és rockegyüttesek léptek fel, és hosszú sorok alakultak ki a hőlégballonnál. Az esküvő tűzijátékkal zárult. (Maszol)

BALESETES HÉTVÉGE. Két kisrepülőgép is lezuhant az elmúlt napokban: szombaton két halálos áldozata volt egy Giurgiu megyében végrehajtott kényszerleszállásnak, vasárnap pedig Beszterce-Naszód megyében csattant a kolibicai víztározóba egy gép, amelynek utasa (egy német állampolgár) megúszta az ijedtséggel, a pilótát viszont eszméletlenül vitték el. A hegyimentőket szombaton 35 alkalommal riasztották (a szolgálat történe­tében eddig ez a legtöbb hívás 24 óra alatt), ők 52 bajba jutott személyt mentettek meg, közülük 7 kórházba került. Súlyos közúti baleset is történt – Vrancea megyében felborult egy ukánokat szállító busz, az utasok közül 23-an kerültek kórházba –, és más tragédiák is: Lövétén egy traktor alá szorult 68 éves férfi hunyt el, Teleorman megyében egy 19 éves fiatalember fulladt bele a Dunába, Arad megyében egy 63 éves férfi a harmadik emeletről kizuhanva vesztette életét. (Agerpres)

MEGUGROTT AZ AIDS-BETEGEK SZÁMA. A koronavírus-világjárvány előtti évekhez képest 20–30 százalékkal megnőtt a HIV-fertőzöttek száma – hívják fel a figyelmet az egészségügyi szakemberek. Adrian Marinescu, a bukaresti Matei Balş Járványtani Intézet igazgatója elmondta: a fertőzöttek zöme fiatal. A jelenség annak tudható be, hogy a pandémia időszakában az emberek nem mentek el a kórházakba szűrővizsgálatra, most pedig egyéb tünetekkel jelentkeznek, és a vizsgálatok során derül ki, hogy AIDS-esek. Ez azonban csupán az egyik ok: a másik az, hogy megnőtt azok száma, akik vénába fecskendezett kábítószereket fogyasztanak. Közöttük nemcsak az AIDS terjed jobban, hanem a hepatitis B és C is. Az orvos arra számít, hogy a következő néhány évben még jobban nő majd a HIV-fertőzéssel diagnosztizáltak száma. A problémát fokozza, hogy ha egy fertőzött esetében későn állapítják meg a fertőzés tényét, akkor a sikeres gyógyulás esélye is csökken, de a kór miatt legyengült immunrendszer még veszélyesebbé tesz egy egyszerű influenza- vagy koronavírus-fertőzést is. (Főtér)