A tábor művészeti vezetője Éltes Barna szobrászművész. A megnyitón közreműködik: Somodi Ágota, a Kőrösi Csoma Sándor Iskolaközpont diákja. A tárlat szeptember 30-ig tekinthető meg. * Szeptember 2-án, pénteken 17.30-kor a kovásznai Városi Művelődési Ház kiállítótermében Mikola Zoltán fotóművész (Kovászna) megnyitja Bolla Bernadett fotóművész (Pápa) Vörös és fekete című kiállítását. A tárlat szeptember 15-ig látogatható.

EMŰK. Az Erdélyi Művészeti Központ, az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékháza, az Árkosi Kulturális Központ és a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet közös szervezésében Györkös Mányi Albert (1922–1993) festőművész műveiből nyílik kiállítás szeptember 2-án, pénteken 17 órától Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban (földszint), majd az Árkosi Kulturális Központban (Olt utca 6. szám). A tárlatot Kós Katalin, az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházának vezetője, dr. Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője, valamint Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője, a kiállítás kurátora nyitja meg. A kiállítás megtekinthető szeptember 2–30. között keddtől péntekig 10–18 óráig, szombaton 11–18 óráig.

VARÁZSMŰHELY. Az Erdélyi Művészeti Központ földszinti kiállítóterében szombaton 11 órától a 3–6 éves, 16 órától a 7–10 éves gyermekeket várja a Varázsműhelybe Jakab Zsuzsanna pedagógus. A pénteken nyíló Györkös Mányi Albert kiállításhoz kapcsolódóan, a művész festményeinek világa ihlette foglalkozáson a részt vevő gyermekek meseolvasás, interaktív játékok és kézműves-foglalkozás részesei lehetnek. A múzeumpedagógiai foglalkozások ingyenesek, legtöbb húsz gyermek részvételével zajlanak és időtartamuk hozzávetőleg másfél óra.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szen­vedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe.

CSALÁDI NAP. Szeptember 4-én, vasárnap tanévnyitó szentmisét végeznek 12 órától a Szent József-templomban, utána pedig családi napot tartanak a plébánia udvarán. Várják a gyermekeket, fiatalokat, szülőket és pedagógusokat, hogy együtt imádkozzanak az új tanévért, kérjék a jó Isten áldását. A mise után az udvaron szeretettel várják a családokat egy kis kötetlen együttlétre. Lesz étel, ital, zene, játék. Akik szeretnének majd ebédelni is, azok az irodában vehetnek ételjegyet (felnőtteknek 20 lej, gyerekeknek 15 lej). Erre a programra is várnak mindenkit.

KONFERENCIA. „Család, hol vagy? Legyetek egy testvériesebb világ magjai!” – Ferenc pápának ezt a családokhoz intézett kérdését, felhívását választották a szeptember 23–25. között megszervezésre kerülő őszi családkonferencia mottójának. A családkonferencia az idén nyáron megrendezett Családok X. Világtalálkozójának tematikus meghosszabbítása szeretne lenni. Alapkérdése, hogy mit ajánl az egyház a világtalálkozó után a házaspároknak, családoknak, és mit kíván a családpasztorációban dolgozóktól. A konferencia házigazdája ft. Szénégető István családpasztorációs referens, marosvásárhely-remeteszegi plébános lesz, aki „Család, hol vagy? Egy testvériesebb világ magjai” című előadásával nyitja meg a rendezvényt. Várják a jegyespárokat, házaspárokat, de a családok és a családpasztoráció iránt érdeklődő fiatalokat, családbarát papokat, kispapokat és szerzeteseket is. A csíksomlyói Jakab Antal házban megszervezésre kerülő programra a www.csalad.ro oldalon lehet regisztrálni.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16 órától Encanto (magyarul beszélő), 16.30-tól A keresztes hadjárat (román feliratos), 18 órától Ahol a folyami rákok énekelnek (román feliratos) és 18.15-től magyarul beszélő, 20.15-től Nem (román feliratos), 20.45-től Fenevad (magyarul beszélő).

Képernyő

RTV3. Ma 11 órától: A reformáció bukaresti emlékműve – május elején avattak emlékművet a XIX. században épült és 1959-ben lebontott egykori református templom helyén, a belvárosban, a királyi palota mögött levő kis parkban. * Kettős könyvbemutató és fotókiállítás Bukarestben – A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete és a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete április 12-én kettős könyvbemutatót és fotókiállítást szervezett a bukaresti Petőfi Házban. A résztvevők a Gúnyhatár és a Múltból jövendőt című kötetekkel ismerkedhettek meg, s kiállításra került a #40 című fotósorozat is. * Út, Igazság, Élet – Március 13-án ünnepélyes keretek között iktatta be a gyulafehérvári főegyházmegye érseke a megújított székeskáptalant. Az érsek új szabályzatot adott a több mint ezeréves egyházmegye Szent Mihály arkangyalról nevezett káptalani testületének, amely a kanonokok számát kilencben rögzíti. E „rövidhír” hallatán érdemes talán kissé visszanézni az időben, és rákérdezni: mire való, mi az értelme a kilenc kanonok külsőségekben jól érzékelhető közösségének. * Beszélgetések a Kávéházban – Árus Zsolt jogvédővel Henn János beszélget arról, vajon tudjuk-e érvényesíteni nyelvi jogainkat Romániában? B. Nagy Veronika és Sánta Ádám műsora. * És azt tudta? – honnan ered a szférák zenéje kifejezés? * Klasszikus zene az Intono Quartet előadásában.

Pallérozó játékunk nyertesei

Sepsiszentgyörgyön a Sepsi Tabakó Festivalra belépőt nyertek: Lukács Zsófia (Csernáton), Deák Dorottya (Réty), Kiss Ernő (Sepsiszentkirály), Sepsiszentgyörgyről: Domokos Zsuzsanna (Kórház utca), Süket Irén (Akácos utca), Balló Ibolyka (Váradi József utca), Kisgyörgy Erzsébet (Váradi József utca), Oláh-Badi Mihály (Grigore Bălan tábornok út), Szabó Zoltán (Jövő utca), Zágoni Imola (Császár Bálint utca), Piroska István (Zefír utca), Pál Zsuzsánna (Váradi József utca), Kiss András (Mihai Viteazul tér), Rápolti Éva (Mihai Viteazul tér), Domokos Gyula (Otthon sétány). A belépők átvehetőek 9–15 óráig a szerkesztőségben (Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám).

Aktív nyugdíjasok, figyelem!

Szeret olvasni, mozogni? Korán ébred?

Egy kevés nyugdíj-kiegészítés érdekében lehet a munkatársunk.

Jelentkezzen nálunk, hogy közvetlen környezetébe – tömbház, utca – eljuttassa a Háromszék napilapot!

Részletekért hívja a 0728 022 529-es telefonszámot!

Háromszék

Naponta értéket viszünk otthonába!

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Grigore Bălan úti Salvia I. (telefon: 0267 313 513), Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Dobollón és Dobollópatakon, illetve Bélmezőn és Márkoson, szerdán Uzonban, csütörtökön Uzonban és Uzonfüzesen, pénteken Sepsimagyaróson, Lisznyóban és Lisznyópatakon gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumiabroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak.

SEPSI TABAKÓ FESTIVAL. Sepsiszentgyörgyön tartják szeptember 1–3. között Erdély legújabb városi fesztiválját, a Tabakót az egykori dohánygyár területén. Napijegyek elérhetőek a tabako.ro/tickets oldalon.