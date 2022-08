A hétvégén mindkét csapat vereséggel hangolt az egymás elleni összecsapásra, a háromszéki csapat szombaton hazai környezetben maradt alul az FC Rapid ellen, míg az olténiai együttes pénteken az Aradi UTA otthonában kapott ki. A Sepsi OSK és az FC U Craiova negyedszer mérkőzik meg egymással a bajnokságban, az előző idény alapszakaszában előbb osztoztak a pontokon, ezt követően a székelyföldi gárda győzni tudott. Májusban, az alsóházi rájátszásban a piros-fehér mezesek kiütéses sikert arattak, miután Kevin Luckassen, Fülöp István, Vitalie Damașcan, Cătălin Golofca és George Dragomir is betalált. Hét fordulót követően a sepsiszentgyörgyi gárda a táblázatban három ponttal előzi meg riválisát, Cristiano Bergodi legénysége a hetedik, míg a Marius Croitoru irányította alakulat a tizenkettedik helyen áll.

„A szombati mérkőzés után nem maradt időnk pihenni, ráadásul a kiszállás is nagyon hosszú, mivel Târgu Jiu ad otthont a találkozónak. Úgy gondolom, a Rapid ellen jól játszottunk, viszont két egyéni tévedés miatt kikaptunk. Nem csüggedünk, megyünk tovább. A hétvégén a Craiova is vereséget szenvedett, így biztos vagyok benne, hogy a hétközi fordulóban hozzánk hasonlóan győzni szeretnének. Ismerjük Marius Croitoru stílusát, biztos nem állnak be védekezni, a támadójátékot részesítik előnyben, így látványos mérkőzésre számítunk. Már nincs sérültünk, mindenki bevethető, viszont Marius Ștefănescu, Anass Achah­bar és Cosmin Matei nem százszázalékos. A célunk egyértelmű: három ponttal akarunk hazatérni, azonban a hibák nem férnek bele” – mondta Hadnagy Attila ügyvezető igazgató. (miska)