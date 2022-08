A Száztagú Székely Férfikórusról

Még 2013-ban pattant ki az ötlet: mi lenne, ha az egyébként is gyakran találkozó három nagy hagyományú – székelyudvarhelyi, sepsiszentgyörgyi és gyergyószentmiklósi – férfi dalárda közösen is fellépne. A három kórushoz örömmel csatlakozott az egészen fiatal és új csíkborzsovai férfikar. A létszám ezáltal kikerekedett, adva volt a név is: 100 Tagú.

Az első közös fellépés, melyet közös támogatás, főpróbák, kirándulások előztek meg, 2014. június közepén volt Csíkszépvízen és Csíkszeredában. Szakavatott, nagy tapasztalatú karnagyok, sok évtizedes tapasztalattal rendelkező dalosok adták össze tudásukat, tehetségüket, erejüket és nem utolsósorban idejüket, hogy beindulhasson a nem mindennapi „gépezet”. A továbbiakban az elgondolás az volt, hogy az időközönként sorra kerülő találkozásokat, táborozásokat, bemutatkozásokat minden évben más és más kórus szervezze meg, értelemszerűen más színhellyel.

Így sikerült megmutatnunk magunkat 2015-ben a sepsiszentgyörgyi közösségnek, 2016-ban a gyergyószentmiklósi dalt szerető embereknek, 2017-ben pedig Székelyudvarhelyen adtunk koncertet, ahol pár évvel ezelőtt megszületett és szárba is szökkent az ötlet.

Hogyan kerültek a képbe (csapatba) a Maros megyei dalosok, hogy méltón lehessen nevezni ezután Székely Kórusnak a 100 tagú együttest? És hogyan sikerült már 2019 augusztusában egy híres színpadon, a marosvásárhelyi kultúrpalota nagyszínpadán bemutatkozni?

Minden bizonnyal úgy, hogy a 2016-os év nagyon sikeres volt. A fentebb említett gyergyói táborozás mellett jutott erő, idő egy csíkborzsovai templomi szereplésre A lélek régiói, melyekbe a zene világít be elnevezésű kórustalálkozón, egy fehéregyházi Petőfi megemlékezésre (három megye szervezésében), egy csíksomlyói fellépésre a kegytemplomban, valamint bemutatkozhattunk a marosvásárhelyi közösségnek a VII. Székelyföldi Napok keretében is (a Maros művészegyüttes színpadán). Ekkor figyelt fel ránk egy Maros megyei dalos, aki elhatározta, hogy barátaival, követőivel hozzánk csatlakozik (a marosszentgyörgyi SOLI DEO GLORIA kórus oszlopos tagjáról van szó, Bereczki Sándorról). Így került a képbe a marosszéki Harmónia együttes.

De még ezzel sem zárult le a 2016-os esztendő fellépéseinek sora, Csíkszeredában adventi műsorral örvendeztettük meg a hallgatóságot. A következő években már takaréklángon működtünk, de a 2018-as évben így is belefért két fellépés: a csíkborzsovai házigazdának köszönhetően Csíkszépvízen, advent idején pedig Kézdivásárhelyen, ezzel alakult ki a teljes ökumenizmus.

Már említettük, hogy sikerült bevonni a székely férfidalosok körébe a harmadik székely megye dalosait, a közös táborozásra és bemutatkozásra 2019 nyarán került sor Marosvásárhelyen.

A közelmúlt kényszerű leállása, két év teljes kimaradás a jól ismert világjárványnak tudható be.

Most, 2022-ben nagy reményekkel nézünk szembe mi, a Székelyudvarhelyi Székely Férfikórus, a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda, a Gyergyószentmiklósi Ipartestület Férfikara, a Csíkszeredai Férfikórus és a Marosszéki Harmónia Együttes tagjai: reméljük, hogy a szeptember eleji táborozás, közös éneklés, a fellépés Sepsiszentgyörgyön és Csernátonban újból összekovácsolja, összefogja a székelyföldi férfi dalosokat. A több mint száz torokból felhangzó magyar dal bizonyítani fogja, hogy egykönnyen nem adjuk meg magunkat.

A zeneirodalom számos kórusművét megtanultuk az elmúlt években, templomokban és művelődési házak színpadán léptünk fel a repertoárunkban szereplő 25 a cappella és 8 hangszerkísérettel előadott kórusművel, amelyek magyar (Bárdos Lajos, Erkel Ferenc, Karai József, Seprődi János, Kodály Zoltán, Zoltai Mátyás, Huszka Jenő) és klasszikus zeneszerzők (Gebhardi, R. Rappert, G. Verdi, W.A. Mozart) alkotásai. Karmestereink fő törekvése, hogy újabb és újabb zeneműveket megtanulva, a táborozás alatt összeénekelve, majd a nagyközönség elé állva bizonyítsuk életképességünket.

A gondviselő jó Isten adjon erőt, egészséget, az énekléshez jó kedvet a továbbiakban is mind karmestereinknek, mind a férfi dalosoknak egész Székelyföldről.

Varga István, Székelyudvarhely