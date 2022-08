Teleki Aranka újabb, immár ötödik egyéni divatbemutatójának helyszínéül ezúttal is a Borudvart választotta. A kovásznai születésű, Kézdivásárhelyen élő és alkotó viseletkészítőnek mindig az volt az álma, hogy szép öltözékeket készítsen, s hogy sikeres magánvállalkozóként minden elképzelését megvalósítsa. Őt elsősorban a népi viseletek készítőjeként ismerik Háromszéken, de egyedi ruhái, amelyeken sajátosan egymásba fonódik a mai divat nagyanyáink gondosan elkészített díszítőmotívumaival, minden alkalommal szemet gyönyörködtetőek. Az eseményt konferáló Fábián Helén elmondta: a mostani esemény kicsit más, mint a korábbiak, hiszen Aranka nemcsak megvarrta a darabokat, hanem ismét elővette egyik kedvenc módszerét, a batikolást, és az így készült anyagokból álmodott ruhákat, s itt vannak Opra Etelka nemezelő hajszálvékony anyagai, amelyek hűen tükrözik a két alkotó kiváló kézügyességét. Teleki Aranka a népi díszítőművészet kincseiből inspirálódik, most azonban csak nyomokban fedezhetőek fel ezek, már-már kutatnunk kell, de biztosak lehetünk abban, hogy ott rejtőzködik minden modellen, csakúgy, mint ahogy ezek a darabok szinte elvesznek Aranka műhelyében a sok népi viselet között. Ugyanis az általa készített ruhákban lép színpadra a Háromszék Táncegyüttes, a kézdiszentléleki Perkő Néptáncegyüttes, a nyárádszeredai Bekecs Néptáncegyüttes, az esztelneki Hamuvirág Néptáncegyüttes, valamint több környékbeli falu tánc­csoportja is.

A kifutón Csüdör Eszter, Szabó Katalin, Szőcs Ildikó, Bán Karen és Makó Henrietta mutatta be a Teleki Aranka és Opra Etelka által készített ruhakölteményeket.