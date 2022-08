Elméletileg nem is lenne semmi baj, mert mint egészségügyi miniszterünk, Alexandru Rafila mondta, jelenleg több mint nyolcmillió COVID-19 elleni oltás hever mélyhűtött raktárak mélyén, de sajnos semmi érdeklődés azok iránt. Oda jutottunk, hogy más országoknak még ajándékban sem kell már a vakcina. Romániának szerencsére az év elején még sikerült „megmentenie” 150 millió eurót úgy, hogy beszerzési áron adtak el 7,5 millió adagot a fel nem használt oltóanyagból. Úgy tűnik, a kutyának sem kell a koronavírus elleni vakcina (nekik csak a veszettség elleni oltóanyagot kell beadatni, azt viszont kötelező). És amikor a megmaradt oltóanyag kimegy garanciából, a vételáron felül még a megsemmisítés is pénzbe kerül.

Mivel ingyen sem kell senkinek, úgy gondolom, ki kellene pontosan számítani, mennyibe kerül egy adag megsemmisítése, és valamivel kevesebb prémiumot kellene fizetni azoknak, akik elfogadnak egy-egy dózist. Az állam, ha nem is nyerne az üzleten, de csökkenne a vesztesége. Amikor nagyon dühöngött a járvány, voltak olyanok, akik még fizettek is az oltási igazolásért, de az oltást nem engedték beadatni, hanem a mosdókagylóba öntették azokkal, akik pénzért osztogatták az igazolványokat. A miniszter úr azt mondja, hogy 2021 májusában 2022-re és 2023-ra közel 40 millió adagot rendeltünk a COVID elleni vakcinából, és bármilyen információs, nevelési kampányt folytatunk, lehetetlen lesz elhasználni. Most kérjük a rendelések csökkentését.

A negyedik oltásról azt állítja, hogy az akkor lesz „hasznos”, ha a forgalomban lévő vírusokra módosítják, mert az eredeti képlet szerintiek nem akadályozzák meg a betegség terjedését. Huncut ez a vírus, gyorsabban változik, mint ahogy az ellenanyaggyártást módosítani lehetne. Az Egészségügyi Világszervezet is megmondta, hogy újabb oltóanyagot kell kifejleszteni, amely csökkentené a betegség terjedését, olyanokat, amelyeket például spray formájában lehetne az orrba fújni. Ha kevernék felszippantható kábítószerrel, kerülne rá vevő, és jól meg is fizetnék.

Amikor a vakcinagyártóknál ment az üzlet, és vitték az oltóanyagot, mint a cukrot, nem volt semmi gond. Aztán most már úgy látszik, hogy többen vissza akarják mondani a rendeléseket, és ezért búsulják a jövedelemkiesést a gyártók. De valamiből csak meg kell élniük szegényeknek! Valószínű, pontosan a haszonszerzés miatt akarja most az amerikai Moderna beperelni a Pfizer és a BioNTech cégeket, mert azok – szerintük – megsértették a COVID-19 elleni vakcinájuk szabadalmát.

De nem kell búsulniuk, mert gyárthatnak újabb gyógyszereket, például AIDS ellenieket, mert a koronavírus-járvány alatt 20–30 százalékkal nőtt a HIV-fertőzöttek száma. Ennek az az oka, hogy az emberek a járvány időszakában nem mentek el szűrővizsgálatokra (vagy esetleg nem fogadták őket a kórházak), és most, amikor egyéb tünetekkel mennek el vizsgálatra, akkor derül ki, hogy AIDS-esek. Másik ok az lehet, hogy nőtt azok száma, akik unalmukban, félelmükben vagy bánatukban vénába fecskendezett kábítószereket fogyasztanak. Ráadásul a májgyulladásos esetek száma is nő. Aztán olyan is megtörténik, mint ami egy 36 éves szicíliai polgárral, aki spanyolországi kiruccanása után lázas lett, torokfájása volt, kiütései lettek, és ezért elment vizsgálatra egy cataniai kórházba, ahol kiderült, hogy koronavírusos, AIDS-fertőzött és majomhimlője is van. Neki aztán bőven szüksége van gyógyszerekre.

A gyógyszeripar bevételének minden egyes dollárjából 15 cent körüli nettó nyereség származik. Ha a koronavírus-járvány miatt elhanyagolt betegségekre most mind felírják a megfelelő gyógyszereket, a gyógyszergyártás úgy fellendül, hogy abból koldulunk mindannyian.

