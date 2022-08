A júliusi vizsgaidőszak után betöltetlenül maradt helyekre hirdetett versenyvizsgán teljes és töredékállások is szerepelnek a kínálatban, a lehetőségek közül azok választhatnak, akik elérik az ötöst. Még az utolsó napokban is lesznek kihelyezések, mert szinte naponta szabadulnak fel katedrák. Vannak, akik utolsó pillanatban jelentik be, hogy fizetetlen szabadságot vagy áthelyezést kérnek, későn kérvényezik a gyermeknevelési szabadságot, ezért jelenleg nem lehet pontosan tudni, hány hely szabad vagy marad szabadon a jövő hétfői tanévkezdésig – ecsetelte lapunk megkeresésére Kiss Imre megyei főtanfelügyelő.

Az intézményvezető elmondta, korábbi évekhez hasonlóan még becsengetés után is lesznek mozgások, a lényeg, hogy egyetlen óvodai csoport és elemi osztály se maradjon óvónő, tanító nélkül, hisz ezekben egyetlen pedagógusnak kell átvennie hétfőn a gyermekeket, ahol pedig lefödetlen órák maradnak egy-egy tantárgyból, ott menet közben oldják meg a problémát.