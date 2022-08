Befejeződött a pedagógusok drámatábora

A Prezsmer Boglárka drámapedagógus, valamint az Osonó két tagja – Fazakas Misi és Mucha Oszkár – által vezetett foglalkozások nagy hangsúlyt fektettek a csapat­építésre, az önismereti és személyiségfejlesztő gyakorlatokra, drámajátékokra, beszédkészség-fejlesztő feladatokra és az alapszínházképzésre, azzal a céllal, hogy a résztvevők gyarapíthassák eszköztárukat, valamint a gyakorlatokat felhasználják a jövőbeli rendezői munkájukban, tanítási módszerükben, osztályfőnöki vagy csoportvezetői tevékenységükben.

A színházi gyakorlatokban való elmélyülés, a keresés és a kísérletezés újabb impulzusokat adott a résztvevők számára a szakmai tevékenységük átgondolására, hatékonyabbá tételére. A műhelyfoglalkozások mellett az intenzív tábor minden reggel a lelki-szellemi bemelegítőként szolgáló napindítóval kezdődött, este pedig rövid színházi jelenetek próbái zajlottak, amelyeket az utolsó nap délelőttjén mutattak be a kiscsoportok. Mindezek mellett beszélgetésekre is sor került, így a résztvevők egymástól értesülhettek a saját munkaterületükön felmerülő sajátos nehézségekről és problémákról, ugyanakkor az egyéni módszerek és felelősségek adta megoldási lehetőségekről is. A képzésen túl a tábor célja volt az is, hogy olyan helyzetet teremtsenek, amely által a pedagógusok feltöltődve kezdhetik el az új tanévet. (nbs)