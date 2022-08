Baróton tavaly két nyolcadik végzett, idén viszont három ötödik kezd, így a tanteremhiány megoldása a legnagyobb gondja az iskolának. Nem elég még úgy sem, hogy a Petőfi utcai, a diákdombi és a néhai kantin épületében is minden helyet igyekeznek a legjobban kihasználni.

Miklósváron a katolikus egyház tulajdonában levő épületben az elmúlt években egy összevont osztály volt, ám idén úgy alakult a gyereklétszám – és egy ideig azt tartani is lehet –, hogy kétfelé lehet osztani őket. Ami jó a gyerekeknek, az némi gondot okoz az iskolavezetőségnek, hiszen új tantermet kell kialakítania. Megoldásként a katolikus egyház közösségi termét – célját megosztva – tanteremként is használják az elkövetkezőkben. Ugyanott oldják meg az óvodai oktatást is.

Felsőrákoson nemrégiben kalákában dolgoztak az oktatási körülmények javítása érdekében. A faluközösség a munkaerőt adta, az önkormányzat a szükséges anyagokat biztosította, hogy az iskola két épületének tetőszerkezetét megújítsák, egyet pedig lehetőségeik szerint kijavítsanak. Az óvodát az iskolához költöztetik, ezért a legkisebbek számára megfelelő mosdókat alakítottak ki és átszállították a bútorzatot. Rossz hír viszont a rákosiak számára, hogy a gyereklétszám csökkent – többjüket a gyermekvédelem költöztette el –, ezért mindegyik osztály annyira összezsugorodott, hogy még inkább fokozni kell az összevonást, így három helyett csak két osztály marad.

„Példás volt a felsőrákosiak összefogása, kezdve attól, ahogy László Tibor kezdeményezésére elkezdték a szervezkedést, majd ahogy a kivitelezés történt, vagy ahogy az asszonyok hozzájárultak, hogy az éhes férfiak jóllakhassanak. Nekik köszönhetően sokkal jobb körülmények fogadják idén az iskolásokat és az óvodásokat is. Fontos volt, hogy egy helyre kerüljenek a gyerekek, mert a közös infrastruktúra által jelentősen olcsóbb lesz a fűtésszámla és kisebbek az egyéb fenntartási költségeink is” – nyilatkozta Benedek-Huszár Erika igazgató.

Köpecen jelentősebb be­ruházás tavaly történt (akadálymentesítették a bejáratot, illetve a mosdót az alagsorból a felső szintre költöztették), idén csak apróbb, tanév elején szükséges javításokat végeztek, s a szülők segítségével felvágták és eltették az önkormányzattól idejében megkapott tűzifát.

Bodosban és Bibarcfalván nem kellett nagyobb javítást végezniük, Bodosban is elrakták a fát, Bibarcfalván gázzal fűtenek.

A tanulók megfelelő szállításához két kisbusz kellene, de csak eggyel rendelkeznek. Mivel a köpeciek számára fontosabb ez – a köpecbányaiakat Köpecre kell vinni, az 5–8. osztályosokat viszont Barótra szállítják –, a továbbiakban is őket szolgálja, míg a bibarcfalviaknak és a bodosiaknak a tömegközlekedést kell igénybe venniük. A miklósvári épületbe víztisztító berendezést tettek, a felsőrákosi iskolát pedig csatlakoztatták a városi vízhálózathoz, vagyis várhatóan záros határidőn belül – még ellenőrzés alatt állnak – megkapják az egészségügyi engedélyt ebben a két helységben is.

Szinte mindenhol folytatódik a Diakónia Keresztyén Alapítvánnyal közösen elindított délutáni oktatási és étkeztetési program. Bodosban, Bibarcfalván, Felsőrákoson és Köpecen megfelelő számú érdeklődő volt, Miklósváron viszont alig hatan-heten jelezték igényüket a szolgáltatás iránt, annyival viszont nem fenntartható – mondotta Benedek-Huszár Erika.