A bevételektől függ a nyugdíj- és fizetésemelés

A kormányfő szerint a koalíciót továbbra is foglalkoztatják a lakosság és a gazdaság védelmét szolgáló intézkedések, a nyugdíjak és a bérek emeléséhez azonban biztosítani kell a szükséges pénzt is. Emlékeztetett, a kormány két intézkedést is hozott a kiszolgáltatott helyzetben levők és a 2000 lejnél kisebb nyugdíjjal rendelkezők megsegítése érdekében, illetve a közalkalmazottak bérét megemelte a jelenlegi és a 153-as törvény által előírt bértábla szerint 2022-re járó fizetésük különbözetének egynegyedével.

További intézkedésekre is vannak javaslatok a koalíciós pártok részéről, végső döntéseket azonban a költségvetési bevételek alakulásának függvényében hoznak majd – tette hozzá a miniszterelnök.

Beszélt a témáról tegnapi sajtótájékoztatóján a Nemzeti Liberális Párt sajtószóvivője, Ionuţ Stroe is, hangsúlyozva, a koalícióban még nem tárgyaltak sem a minimálbér, sem a nyugdíjak emeléséről. Ugyanakkor hozzátette, pártja dolgozik erről szóló javaslatokon, ezeket azonban csak a megfelelő költségvetési számítások kíséretében fogják előterjeszteni, és előbb a koalícióban tárgyalják meg. Mindegyik pártnak célja a minimálbér és a nyugdíjak növelése, de ez a gazdasági lehetőségektől függ – szögezte le.